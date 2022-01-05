快訊

桃園忠貞市場清消擴大23里 鄭文燦：請民眾戴起口罩

【重磅快評】發佈地震國家級警報那麼重要嗎？

聯合報 / 主筆室
地震之後，民眾常高度聚焦在「為什麼沒收到國家級警報通知」，但這樣的態度並非應對地震的重點。示意圖。記者劉明岩／翻攝
地震之後，民眾常高度聚焦在「為什麼沒收到國家級警報通知」，但這樣的態度並非應對地震的重點。示意圖。記者劉明岩／翻攝

週一黃昏，芮氏規模6的淺層地震，北台灣震度4級，因為地震延時頗久，搖晃幅度也大，北台灣、宜蘭的民眾都很有感，甚至受到不小驚嚇。一天多下來，地震應對、災情討論的不多，卻高度聚焦在「為什麼沒收到國家級警報通知」？這樣的聚焦對地震應對，發佈國家級警報當然是好事，但對地震應對卻不是重點，甚至是全部。

氣象局鄭明典面對排山倒海的質疑，透過受訪、臉書、官網不厭其煩的解釋為什麼沒發警報。依據警報發送的標準作業程序，發生規模5以上地震，可能震度4級以上，即展開警報發送作業；其實週一黃昏氣象局已展開發佈警報作業，但那起地震震央在花蓮外海56.7公里處，太遠了，偵測設備不足，一開始蒐集不到足夠判定警報發佈與否的數據；等到數據蒐集夠了，超級電腦運算發現只有小面積震度4級，

主要影響區域多為3級，加上計算出來地震已搖完了，因此未發警報。不過民眾仍質疑，以前比較小的地震，手機會收到地震警報。

地震警報發送、面對地震應變的知識，鄭明典當成科學教育、災害管理，不厭其煩的解說，這是正向、誠懇的態度，應該給予肯定。很多民眾印象深刻，之前的氣象局長、久任的地震中心主任，都有地震領域的博士學位，但面對媒體採訪，回應總是「正常能量釋放，民眾不須過於緊張」。對主管機關的官腔官調，不在乎人民有知的權利，媒體久而久之也懶得上門採訪。

回到問題根本：發佈地震國家級警報這麼重要嗎？災害風險管理的專家認為，發佈固然好，但沒哪麼大的作用。因為警報發佈到智慧型手機後，手機用戶通常會花個幾秒鐘來分辨是地震警報？還是詐騙電話？搞清楚是地震警報，讀完警報內容後，要再花幾秒決定要如何應對，之後才展開應對動作，這段期間地震已搖完了。

災害專家認為正確的認知更是關鍵。這幾年從校園開始，尤其從低年級做起，已經累計不錯的成績；反而是大人防災素養不夠。

氣象局當然可以多做些，對特定地區提供針對性的知識。例如台北盆地古時是台北大湖，盆地中央土質鬆軟，周邊則厚實些；具體是東區是大湖底部，震波來了受到「場址共振效應」影響，晃的較大、較久，南側靠山，共振效應有限。給民眾更多的基本知識是防災的打底工作。

地震 氣象局 鄭明典

延伸閱讀

地震頻繁發生 泰安產險籲投保居家綜合險

高雄雲層1分為3 鄭明典：有趣的三分天下

4天前「乾冷論」引發地震神預言！炎亞綸說話了

影／玉山今晨飄雪了！鄭明典：難得清晰完整的玉山旗幟雲

相關新聞

東石鄉白水湖壽島夕照美景 「台版摩西分海」吸睛

嘉義縣沿海東石鄉秘境白水湖壽島，因電影「消失的情人節」取景，「水沒」海潮淹沒馬路景象，成為網紅景點「台版摩西分海」，假日...

今天這些地區降雨機會大 下周二再一波較強冷空氣南下

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天上午西半部除了南部受到南方雲系影響、雲量較多有局部短暫陣雨之外，各地都還算穩定。下午...

《千萬別抬頭》為何讓鄉民炸鍋？大數據帶你看 片名成新流行語

由李奧納多·狄卡皮歐、珍妮佛·勞倫斯、梅莉·史翠普等好萊塢大咖主演的電影《千萬別抬頭》，平安夜在全球Netflix上映，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看近一週聲量趨勢不斷上升，共累積15,266筆...

武陵農場櫻花季2月12日登場 明起開放客運訂票

每年備受國人矚目武陵農場櫻花季即將到來。交通部公路總局說，經評估櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程於2月12日登場，持...

網友力推紓壓10撇步！吃美食也能療癒又健康 上班族快收藏

面對壓力時，你會選擇用什麼方式排解呢？近年因COVID-19疫情嚴峻，不僅無法安排出國度假旅遊，就連平時出門也要戴上口罩，加上現代人生活步調快速，上班族工作忙到焦頭爛額，找不到其他時間出門散心，所有壓力席捲而來更讓人喘不過氣。

【重磅快評】發佈地震國家級警報那麼重要嗎？

週一黃昏，芮氏規模6的淺層地震，北台灣震度4級，因為地震延時頗久，搖晃幅度也大，北台灣、宜蘭的民眾都很有感，甚至受到不小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。