【重磅快評】發佈地震國家級警報那麼重要嗎？

週一黃昏，芮氏規模6的淺層地震，北台灣震度4級，因為地震延時頗久，搖晃幅度也大，北台灣、宜蘭的民眾都很有感，甚至受到不小驚嚇。一天多下來，地震應對、災情討論的不多，卻高度聚焦在「為什麼沒收到國家級警報通知」？這樣的聚焦對地震應對，發佈國家級警報當然是好事，但對地震應對卻不是重點，甚至是全部。

氣象局長鄭明典面對排山倒海的質疑，透過受訪、臉書、官網不厭其煩的解釋為什麼沒發警報。依據警報發送的標準作業程序，發生規模5以上地震，可能震度4級以上，即展開警報發送作業；其實週一黃昏氣象局已展開發佈警報作業，但那起地震震央在花蓮外海56.7公里處，太遠了，偵測設備不足，一開始蒐集不到足夠判定警報發佈與否的數據；等到數據蒐集夠了，超級電腦運算發現只有小面積震度4級，

主要影響區域多為3級，加上計算出來地震已搖完了，因此未發警報。不過民眾仍質疑，以前比較小的地震，手機會收到地震警報。

地震警報發送、面對地震應變的知識，鄭明典當成科學教育、災害管理，不厭其煩的解說，這是正向、誠懇的態度，應該給予肯定。很多民眾印象深刻，之前的氣象局長、久任的地震中心主任，都有地震領域的博士學位，但面對媒體採訪，回應總是「正常能量釋放，民眾不須過於緊張」。對主管機關的官腔官調，不在乎人民有知的權利，媒體久而久之也懶得上門採訪。

回到問題根本：發佈地震國家級警報這麼重要嗎？災害風險管理的專家認為，發佈固然好，但沒哪麼大的作用。因為警報發佈到智慧型手機後，手機用戶通常會花個幾秒鐘來分辨是地震警報？還是詐騙電話？搞清楚是地震警報，讀完警報內容後，要再花幾秒決定要如何應對，之後才展開應對動作，這段期間地震已搖完了。

災害專家認為正確的認知更是關鍵。這幾年從校園開始，尤其從低年級做起，已經累計不錯的成績；反而是大人防災素養不夠。

氣象局當然可以多做些，對特定地區提供針對性的知識。例如台北盆地古時是台北大湖，盆地中央土質鬆軟，周邊則厚實些；具體是東區是大湖底部，震波來了受到「場址共振效應」影響，晃的較大、較久，南側靠山，共振效應有限。給民眾更多的基本知識是防災的打底工作。