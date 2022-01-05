疫情升溫、疾病風險年輕化 趁早打造健康防火牆！不讓疾病成為「醫不起」的負擔

一般人認為，30來歲的青壯年身體抵抗力好，離疾病還很遙遠。但隨著生活型態和飲食習慣的改變，當今不少疾病開始有年輕化趨勢，再加上疫情狀況起起伏伏，成為許多處於人生巔峰的青壯年的健康隱憂，一旦染病不僅需要休養、中斷職涯，還可能衍生龐大醫療支出。

不少疾病的患者有年輕化趨勢，一場病就可能中斷青壯年的職涯。 圖／RF123圖庫

根據報導【註1】指出，20~39歲青壯年中，心血管疾病發生率約1%，也不乏心肌梗塞猝死案例；而現代人使用3C產品頻繁，罹患青光眼、黃斑部病變的年齡也逐步下降，可見青壯年在維持健康生活之餘，也應儘早布局健康防護網，降低未來的醫療風險。

醫療支出創新高，青壯年應提早配置保險

許多人好奇，生場病，能花多少錢？健保不都能全盤支付嗎？隨著醫療技術與醫材推陳出新，加上罹患癌症、慢性疾病等人數逐年增長，國人醫療支出不斷攀升。

根據衛福部資料【註2】顯示，2019 年國人醫療保健支出（NHE）創下新高，平均每人每年花費新台幣5萬2,486元。也就是說，若以國人平均壽命81.3歲計算，國人一生的醫療花費約為427萬元，在薪資停滯的時代，面對如此龐大的醫療費用，如何防患未然？想投保醫療險，怎麼精打細算才能把錢花在刀口上，又能享有完整保障呢？

平均國人一生的醫療花費達427萬元，應提早準備才能降低健康風險。 製圖／張辰方

康健人壽建議青壯年，第一張保單最好選擇終身型醫療險，若突遇意外，不幸生病、動手術、住院，甚至失能，都能享有相對應的給付，只要保費繳交期滿就能保障一生，為自己完整搭建防護網。而且愈年輕投保，保費愈便宜，一般20歲民眾投保終身醫療險的總保費與50歲民眾相比可能相差近1倍，因此建議趁早規劃，省錢又享有完整保障。

更多資訊：終身與定期醫療險比較，差別在哪裡？| 康健人壽

當意外來臨，非健保病房代價高

我們常說「30而立」，代表一般人30歲以後，往往多了照顧家庭的責任，一旦生病，輕則造成薪資折損，重則要勞煩家人請假或專人照護，都是一筆開銷。

而住院費用也是個隱形難題。由於台灣急性病床數少，緊急入院時未必能排到健保病房，一般醫院雙人或單人病房一天需自費好幾千塊，此時，醫療險的支持正好能發揮效用。康健人壽建議，民眾購買日額型的住院醫療險，投保金額應規劃日額2,000元以上；另外，以康健人壽推出的級距型住院給付方式，只要被保人住院5天以內，給付金額就用5天來計算，也相當適合因門診小手術住院1天的保戶，術後可安心療養。

因應時代變遷，買保險前要評估多元的醫療給付

隨著科技日新月異，長時間使用3C產品，導致青光眼、黃斑部病變有年輕化趨勢，康健人壽也規劃眼科處置醫療保險金，幫助青壯年對抗各式文明病，讓保險跟得上時代的演進。此外，每個時局流行的疾病不同，新式療法也愈來愈多，年輕人選擇保單時，記得評估給付的多元性。例如，防癌險保單針對放療或化療可「一次給付」，讓被保人能彈性運用這筆醫療經費。而日前詢問度很高的「防疫保單」，康健人壽也將「法定傳染病」自動納入醫療險保單的給付範疇，未來任一新流行傳染病，保戶也可沿用保障，無須再加購。

康健人壽提醒民眾，人生每個階段都會有不同的規劃，保單內容也必須跟著一起調整，不是有保就心安，更要養成定期檢視保單的習慣，才能讓保障隨著需求及時增減、降低健康風險，讓青壯年活得無憂，能更自信地去闖蕩職涯、實現人生理想，不怕意外與傷病打壞人生算盤。

【參考資料】：【註1】聯合新聞網報導【註2】衛福部資料：108年國民醫療保健支出統計表