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東石鄉白水湖壽島夕照美景 「台版摩西分海」吸睛
嘉義縣沿海東石鄉秘境白水湖壽島，因電影「消失的情人節」取景，「水沒」海潮淹沒馬路景象，成為網紅景點「台版摩西分海」，假日吸引遊客及攝影迷朝聖打卡；立委蔡易餘去年邀雲嘉南濱海國家風景區管理處等相關單位會勘，完成新設涼亭遮蔭水文觀測站及臨時廁所，提供春節假期返鄉民眾及遊客使用。
蔡易餘去年邀雲嘉南濱管理處長徐振能、水利署第五河川局長張庭華及縣府人員會勘白水湖壽島，臨時廁所由雲嘉南濱管理處設置；遮陰涼亭水文觀測站由五河川局設置。海巡署會在滿潮、壽島沙灘被海水淹沒、白水湖部分道路會淹水時，加派人力巡邏，維護遊客安全，上月遮蔭水文觀測站及臨時廁所搭建完成，讓遊客更方便。
蔡易餘說，元旦清晨上阿里山觀看新年第一道曙光，下山到沿海東石白水湖壽島，看新年第一個夕照美景，是來「嘉」獨一無二的體驗。
「壽島不是島，白水湖也不是湖」，縣府說，壽島海灘是日據時代海水浴場，位在朴子溪河口濕地的白水湖堤防畔，養殖牡蠣，從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延6公里，在白水湖南安檢所可接陸地。
白水湖是日治時期知名鹽場，因大片水域有白色結晶鹽，雖不是湖，卻有白水湖美名，現今是沿海小漁村，白水湖村落四周沒有鹽田，遍佈魚塭、積水不退沼澤與滯洪池，成為獨特地景的湖。
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