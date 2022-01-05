今天這些地區降雨機會大 下周二再一波較強冷空氣南下

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天上午西半部除了南部受到南方雲系影響、雲量較多有局部短暫陣雨之外，各地都還算穩定。下午鋒面雲系南下後，苗栗以北、東北部和東部將轉有雨，只剩中部仍然可以見到陽光。

溫度方面，中部以北和東部清晨低溫約15到17度，南部約17到20度，中午北部高溫約22到24度，中部和東部可達24到26度，南部約26到27度。

今天北部、南部和東部都有下雨的機會，另外，下雨時的感覺較涼，鋒面南下後，東北風也會逐漸增強，帶來北方冷空氣，出門多帶件外套。

賴忠瑋說，今天雲林以南要注意空氣品質，高壓回流使得西半部位於背風側，擴散條件不佳，預計高雄和屏東可能達紅色燈號，對所有族群不健康的等級，雲嘉南則可達橙色燈號，對敏感族群不健康，要減少在戶外從事劇烈運動。

他表示，這波鋒面的移動速度很快，預計在明天清晨就會通過台灣，明天白天開始受到鋒後東北風影響，另外南方持續有雲系北上，因此全台灣都會有下雨的機會，其中北部和東部是一整天雲量都偏多，容易有陣雨，中南部則是有些淺薄雲系和局部零星短暫陣雨。

周末至下周一東北風稍減弱，南方雲系也逐漸減少，預計中南部天氣會放晴，不過迎風面的北部和東北部雲量持續偏多，不過降雨也會明顯減少。

賴忠瑋說，下周二則會再有一波較強的冷空氣南下，不過實際會冷到什麼程度，未來幾天還有變化空間，要持續觀察。