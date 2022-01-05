高溫上看28度好溫暖 吳德榮：晚上氣溫降轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，晚起氣溫降；各地雲量漸增，東半部偶有局部短暫雨；晚起各地皆有局部雨的機率。北部15至25度，中部13至28度，南部15至28度，東部15至27度。

明天、周五東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨；中南部亦有局部短暫雨的機率；北台灣涼冷，中南部亦因雲多而轉涼，各地早晚微冷。

周六、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮說，各國模式如歐洲(ECMWF)、美國(GFS)、加拿大(CMC)，皆模擬11至13日期間有強冷空氣南下，11日晚、12日晨降至最低。模擬的強度，各國模式仍見分岐，但皆未達寒流或破低溫記錄的程度。而一周之後的模擬，本就有理論上的不確定性，而且會持續調整，應繼續觀察才是。