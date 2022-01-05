高溫上看28度好溫暖 吳德榮：晚上氣溫降轉雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，晚起氣溫降；各地雲量漸增，東半部偶有局部短暫雨；晚起各地皆有局部雨的機率。北部15至25度，中部13至28度，南部15至28度，東部15至27度。
明天、周五東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨；中南部亦有局部短暫雨的機率；北台灣涼冷，中南部亦因雲多而轉涼，各地早晚微冷。
周六、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一東北季風減弱，氣溫回升。
吳德榮說，各國模式如歐洲(ECMWF)、美國(GFS)、加拿大(CMC)，皆模擬11至13日期間有強冷空氣南下，11日晚、12日晨降至最低。模擬的強度，各國模式仍見分岐，但皆未達寒流或破低溫記錄的程度。而一周之後的模擬，本就有理論上的不確定性，而且會持續調整，應繼續觀察才是。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言