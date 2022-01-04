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【即時短評】太魯閣眼淚到阿嬤的身影...悲歌何時休？

聯合報 / 記者林政忠侯俐安
高雄一家4口遇酒駕意外，如今天人永隔。林家3人在加護病房，阿嬤坐在病房外，神情憔悴。圖／翻攝自臉書爆怨公社
高雄一家4口遇酒駕意外，如今天人永隔。林家3人在加護病房，阿嬤坐在病房外，神情憔悴。圖／翻攝自臉書爆怨公社

從「太魯閣的眼淚」到「阿嬤的身影」，還要有多少悲傷的故事，才能喚醒政府麻痺的神經？

2018年普悠瑪翻車帶走18條人命後，運安會就要求台鐵做出18項改善，行政院長蘇貞昌在事故後還曾要求「防止未來不再有悲劇重演」；結果不到3年再爆太魯閣事故，帶走49條人命。

太魯閣事故發生後，不到1個月本土疫情爆發，本想求見官員的家屬顧全大局，忍到疫情趨緩才見到交通部長王國材，等到的卻是長篇官話。家屬想求見行政院長蘇貞昌又遇上公投，被告知「公務繁忙」的家屬再忍到公投結束，依舊求助無門，必須訴諸媒體，才能得到政府一點點的回應。

台鐵事故是集體災難，每一起交通意外則是悲傷的縮影。高雄一家4口參加愛河市集，只是過馬路6秒鐘遭遇酒駕，全家就天人永隔。這起意外凸顯結構性多重問題，不僅酒駕層出不窮、交通文化待提升，高雄燈會交通規畫欠佳，特別是社會安全網出狀況，7旬林阿嬤孤身守在加護病房外不敢回家，因為她除了要照顧受傷的兒子，更擔心孫女醒來找不到親人會害怕；阿嬤佝僂身軀要扛起一整個受傷的家庭，身影令人鼻酸。

原以為社會捐助早已雪片般湧入，沒想到高雄市社會局堅持「依法行政」，消極強調勸募條例不得為個人開立募款專戶，導致許多愛心善款捐助無門；直到家屬要開記者會、媒體披露後，事件發生第10天，社會局才「積極轉彎」，允諾設立社會救助指定專戶。

對照高雄市長陳其邁為改建壽山動物園募款4.5億元，市府窮盡洪荒之力，寧願搬出「壽山動物園動物認養辦法」為募款來擴大解釋，也不設法為家屬找到善款法源。鏡頭前的暖男行徑，如今看來何其諷刺。

每一起死傷事故，心碎的何止是一個家庭，每一滴眼淚都是令人心疼的珍珠。從普悠瑪、太魯閣事故到高雄一家4口車禍，鏡頭前，政治人物彷彿比任何人都哀傷、感同身受，甚至淚眼婆娑誓言改革，文青訴求「心裡最軟的一塊」；鏡頭後，每當事過境遷，家屬常求見無門，改革淪為紙上堆疊，傷痛畫面似乎一再重演，那句「希望我的家人是最後一位犧牲者」，永遠都是比悲傷更悲傷的囁語。

太魯閣 壽山動物園

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