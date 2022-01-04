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胡宇威疫情在家看片運動 曝心法「不要太急效果加倍」

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
胡宇威與國小孩童一起做伸展操。圖／董氏基金會提供
胡宇威與國小孩童一起做伸展操。圖／董氏基金會提供

兒童每天的體能活動量建議為60分鐘，根據美國醫學會期刊（JAMA）去年10月發布研究，只有不到四分之一點6至10歲的兒童達到標準，中高年級學童，即便一周只運動一天，也比沒有運動者有更佳的心理健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，聯合國兒童基金會去年10月公布的《2021世界兒童狀況》，受疫情影響，全球10至19歲的青少年中，每7人就有超過1位被診斷出患有心理健康問題；加拿大學者進行的回溯研究也發現，4至17歲的兒童青少年，憂鬱及焦慮的比率上升至少1倍。

疫情期間，民眾生活與工作模式轉變，久坐時間變更長，研究指出只要久坐一小時，將會減少壽命22分鐘；坐的時間拉長也會造成較低的幸福感及較高的憂鬱情緒。葉雅馨說，上述研究結果均顯示，身體活動量的改變會影響兒童青少年的心理健康。

後疫情時代，為了讓學生保持規律運動習慣，教育部體育署、董氏基金會合作推展「樂動150，想動就動GO」校園運動紓壓，邀請胡宇威代言拍攝影片，呼籲學童保持身體活動量，想動就動。

教育部體育署副署長洪志昌表示，近期體育署發表的運動現況調查也指出，在家運動比率自去年9%提升至15.3%，顯示雖然疫情影響了外出運動，但居家運動會是新風潮。此次設計趣味、易上手的「樂動紓壓5招」，不受空間限制，又能快速達成全身運動的招式，輕鬆居家運動。

葉雅馨提醒，除了樂動紓壓5招之外，董氏基金會也特別因應改善久坐習慣，設計1分鐘紓壓伸展操：「手臂前伸」、「拉手側彎」、「扭轉身體」、「左右蹬腳」、「左右平移」，便利又簡單，像是下課時間或是午休起床後做個1分鐘，伸展肢體也能醒醒腦。

胡宇威在《全明星運動會》第一季擔任藍隊隊長，全能表現受民眾喜愛，他今以推廣身份大使分享，近月受疫情影響，雖無法去健身房運動，就以網路上每日5至10分鐘的運動影片，來取代平常的運動量，提醒同學依照身體狀況，找到適合自己的運動方式。他提醒，建立運動習慣就像學習新東西一樣，需要循序漸進，不用太心急，也可找朋友一起學，彼此間互相扶持、叮嚀，效果會加倍。

胡宇威代言教育部體育署、董氏基金會合作推展「樂動150，想動就動GO」校園運動紓壓活動。圖／董氏基金會提供
胡宇威代言教育部體育署、董氏基金會合作推展「樂動150，想動就動GO」校園運動紓壓活動。圖／董氏基金會提供
教育部體育署、董氏基金會合作推展「樂動150，想動就動GO」校園運動紓壓。圖／董氏基金會提供
教育部體育署、董氏基金會合作推展「樂動150，想動就動GO」校園運動紓壓。圖／董氏基金會提供

疫情 教育部 體育

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