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公總春節優惠出爐 搭國道客運85折、東部住宿還有優惠

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局表示，將從28日下午至2月6日止，執行春節連續假期交通疏運計畫。圖／警方提供
公路總局表示，將從28日下午至2月6日止，執行春節連續假期交通疏運計畫。圖／警方提供

農曆春節快到了，公路總局今宣布，考量國人連假特性及傳統習俗，都會在連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，公路總局將從28日下午至2月6日止，執行春節連續假期交通疏運計畫。

公路總局表示，今年連假長達九天，春節假期間省道易壅塞路段共計24處，各重點路段將規畫相關交通疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等。另，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸(含)以上大貨車通行，並實施大客車優先措施。

此外，南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻至香山及竹南地區等，已規畫封閉橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月3~5日(初三~初五)封閉西濱交流道北上匝道入口，屆時將導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵民眾多搭乘客運，公路總局也將在春節連假期間推出多項公共運輸優惠措施，其中包括搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠。此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

公路總局表示，前往東部區域的民眾也有東部優惠專案，只要持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，另外還有花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局表示，目前東西部國道客運總計提供6.7萬班次、218.8萬座位數，各業者將陸續於連假前一個月開始販售預售票，後續也會依據銷售狀況，請業者機動加開班次，詳情可上公路總局官網查詢，網址為http://www.thb.gov.tw

國道客運 連假 春節 公共運輸 南迴公路 票價

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