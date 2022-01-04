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台糖釋出庫存飼料玉米 協助穩定物價
近期因國際船費大漲、船隻嚴重塞港，加上大宗穀物行情走揚，引起國內飼料玉米價格波動，也影響下游原物料價格。經濟部與農委會跨部會協調合作，由台糖帶頭，再由農委會另協調民間廠商響應，釋出庫存飼料玉米，穩定國內物資。
經濟部表示，台糖將分階段，視市場情況滾動檢討，先釋出3000噸飼料玉米。台糖為國營事業，肩負社會責任，並協助政府穩定物價政策，因此依過去與農委會合作機制，協助市場短期穩定。
台糖表示，去年1月農委會也曾協調台糖借出8000噸黃豆，供國內食用油業者空缺救急，事後相關民間業者也依約陸續歸還同額數量。經濟部的國營事業都肩負國家任務，短期穩定市場供需上，都全力配合政策，此次台糖釋出庫存飼料玉米，業者已大量向農委會登記需求，對穩定國內市場供需有益。
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