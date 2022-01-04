台糖釋出庫存飼料玉米 協助穩定物價

日本流行歌手、團體的演唱會，很早就開始推行實名制，包括台灣人較熟知的傑尼斯旗下藝人演唱會也採實名制。和台灣不同，在日本演唱會買票通常不搶票，是用抽籤方式。但實名制若不搭配入場查核機制，也難以完全杜絕高價轉賣等行為，日本政府2年多前制定新法，嚴懲黃牛，最高可處1年以下有期徒刑，但在台灣關於售票黃牛的處罰相對較輕，只能依社會秩序維護法處3日以下拘留或罰鍰1.8萬元。

2022-01-04 19:03