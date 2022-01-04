春節國道客運八五折優惠確定恢復 業者直呼：好期待

以往連假期間，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路總局都會推公共運輸優惠，不過去年卻以疫情為由，不鼓勵民眾出遊，拍板取消相關乘車優惠，就連春節連假也不例外，讓業者哀聲連連，直呼影響很大。不過如今傳出公路總局將恢復國道客運春節連假八五折優惠，對此，國道客運業者直言「很期待」。

考量連假期間疫情趨勢尚未明朗，現階段仍不宜鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，公路總局從去年中秋連假起，就取消相關公共運輸優惠措施，甚至還決定今年也不續推，讓國道客運業者叫苦連天。

據了解，隨著春節連假將屆，公路總局如今有意在春節連假復推八五折乘車優惠，讓不少業者喜出望外。

公路總局長許鉦漳表示，確實有這方面的研議，春節是大家返鄉重要節日，所以特別去考慮，確定會推出相關乘車優惠，目前還是以乘車八五折為主。

至於今年其餘連假是否有可能會續推？許鉦漳表示，最主要還是看疫情走勢，每個連假都會獨立來考慮。

對於可望恢復八五折乘車優惠，國道客運業者表示，這對國道客運業來說幫助很大，期待好消息；若確定有優惠，會協助已購買春節期間預售票的民眾退差價；不過也有業者認為，桃園現在疫情不明，就算恢復乘車優惠，也可能沒什麼人搭乘，還是不要太期待的好。