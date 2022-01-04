春節拉警報！泰國郵包二度查出非洲豬瘟肉品

春節期間，郵包大量寄回台灣。農委會主委陳吉仲在臉書表示，台南郵局日前又查獲一個來自泰國夾帶豬肉香腸的包裹，家畜衛生試驗所昨天檢出非洲豬瘟病毒核酸，且與中國病毒株及前次查驗出的核酸相似度達100%。

陳吉仲說，這是繼去年12月22日以來，第二次從來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。短時間內接連攔截到兩起案例，且兩案的豬肉製品來源自不同公司，對來自泰國乃至於整個中南半島的包裹都提高警覺。

陳吉仲表示，他以非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官的身分，要求相關單位專案加強對於泰國及東南亞郵包的查驗工作，同時我們也將透過正式管道，向泰國反映狀況並請其改善。

他說，雖然泰國至今未向世界動物衛生組織（OIE）通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但由於中南半島與中國接壤，因此在2019年就將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。

陳吉仲說，目前國際上的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，亞洲已有14個國家淪陷，包括中國、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹，以及泰國全部的鄰國緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。

陳吉仲表示，農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險是最高的，因此再次提醒國人，嚴禁從國外自行攜帶、郵寄違規豬肉製品，或以其他任何方式帶到國內來。