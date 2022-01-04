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婦人手肘關節骨頭斷成好幾節 新形鋼板可讓手正常彎曲
79歲的江姓婦女騎單車摔倒，手肘嚴重粉碎性骨折，整隻手變形無法彎曲，被送往中國醫藥大學北港附設醫院急救，醫師發現骨折延伸至手肘關節且斷成了五、六塊，情況嚴重，尤其江婦有骨質疏鬆，無法用傳統鋼板，醫師評估後使用新型的互鎖式鋼板手術，使術後手肘可正常彎曲，她感謝醫師用新療法，讓她生活恢復正常。
遠端肱骨骨折除了意外事故，也好發於高齡骨質疏鬆者，該醫院骨科醫師魏伯翰表示，術前需先評估骨折處的軟組織，如太腫脹或有開放性傷口，則需要用石膏暫時固定，待消腫及傷口穩定才能手術。
魏伯翰說，手肘神經血管多，術前評估很重要，X光只提供2D影像，遇到較複雜骨折，會以斷層掃描3D影像評估觀察，再決定適合的手術方式；手術時需注意避免誤傷尺神經，才能將骨折的骨頭一塊塊拼回去，關節更需要完美的復位，否則會增加關節炎風險，最後再以螺絲和鋼板固定，術後搭配復健，注意組織沾黏，才能使手肘恢復正常。
魏伯翰指出，遠端肱骨骨折型態複雜，需要較長時間手術，傳統鋼板常會螺絲及鋼板鬆脫，使骨折癒合不良，甚至骨頭變形，如今有了新的解剖形互鎖式鋼板，提供更好的固定效果，讓骨頭更服貼，可讓病人更早開始活動，獲得更好的恢復成效。
副院長馮逸卿也表示，去年成立脊椎關節中心，提供全面性正確的診斷，除微創及內視鏡手術越發穩定與先進，更邀請骨科權威林瑞模協助診治高難度的脊椎類型手術，讓病人獲得媲美醫學中心等級的醫療品質，解決鄉親脊椎關節疼痛等困擾，歡迎民眾善加利用。
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