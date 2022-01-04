快訊

桃機4確診誰傳染給誰？桃衛生局推測2種「可能傳播鏈」

中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人手肘關節骨頭斷成好幾節 新形鋼板可讓手正常彎曲

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
使用新型互鎖式鋼板，可使骨折處獲良好的固定，術後活動度極佳。記者蔡維斌／翻攝
使用新型互鎖式鋼板，可使骨折處獲良好的固定，術後活動度極佳。記者蔡維斌／翻攝

79歲的江姓婦女騎單車摔倒，手肘嚴重粉碎性骨折，整隻手變形無法彎曲，被送往中國醫藥大學北港附設醫院急救，醫師發現骨折延伸至手肘關節且斷成了五、六塊，情況嚴重，尤其江婦有骨質疏鬆，無法用傳統鋼板，醫師評估後使用新型的互鎖式鋼板手術，使術後手肘可正常彎曲，她感謝醫師用新療法，讓她生活恢復正常。

遠端肱骨骨折除了意外事故，也好發於高齡骨質疏鬆者，該醫院骨科醫師魏伯翰表示，術前需先評估骨折處的軟組織，如太腫脹或有開放性傷口，則需要用石膏暫時固定，待消腫及傷口穩定才能手術。

魏伯翰說，手肘神經血管多，術前評估很重要，X光只提供2D影像，遇到較複雜骨折，會以斷層掃描3D影像評估觀察，再決定適合的手術方式；手術時需注意避免誤傷尺神經，才能將骨折的骨頭一塊塊拼回去，關節更需要完美的復位，否則會增加關節炎風險，最後再以螺絲和鋼板固定，術後搭配復健，注意組織沾黏，才能使手肘恢復正常。

魏伯翰指出，遠端肱骨骨折型態複雜，需要較長時間手術，傳統鋼板常會螺絲及鋼板鬆脫，使骨折癒合不良，甚至骨頭變形，如今有了新的解剖形互鎖式鋼板，提供更好的固定效果，讓骨頭更服貼，可讓病人更早開始活動，獲得更好的恢復成效。

副院長馮逸卿也表示，去年成立脊椎關節中心，提供全面性正確的診斷，除微創及內視鏡手術越發穩定與先進，更邀請骨科權威林瑞模協助診治高難度的脊椎類型手術，讓病人獲得媲美醫學中心等級的醫療品質，解決鄉親脊椎關節疼痛等困擾，歡迎民眾善加利用。

使用新型互鎖式鋼板，可使骨折處獲良好的固定，術後活動度極佳。記者蔡維斌／翻攝
使用新型互鎖式鋼板，可使骨折處獲良好的固定，術後活動度極佳。記者蔡維斌／翻攝
江婦手術前後看出肘關節骨頭斷成好幾塊。記者蔡維斌／翻攝
江婦手術前後看出肘關節骨頭斷成好幾塊。記者蔡維斌／翻攝
江婦術後，手肘活動度恢復情況良好。記者蔡維斌／翻攝
江婦術後，手肘活動度恢復情況良好。記者蔡維斌／翻攝

骨折 手術 醫師

延伸閱讀

大巨蛋工人墜樓骨折 北市勞動局加重懲處罰6萬元

高瘦身材男性注意！胸痛、呼吸困難來襲，恐為這疾病引發，避免潛水、高空跳傘

引進達文西手術降低開刀風險 嘉基醫療服務再升級

六旬男6公分大結石 專利吸石清雷射終結頑硬結石

相關新聞

太魯閣號受難家屬協尋蘇貞昌 王國材：院長很關心改革

台鐵太魯閣號受難家屬昨晚發文協尋行政院長蘇貞昌，呼籲不要把受難家屬遺忘在2021年，交通部長王國材今天至台鐵七堵機務段視...

公總春節優惠出爐 搭國道客運85折、東部住宿還有優惠

農曆春節快到了，公路總局今宣布，考量國人連假特性及傳統習俗，都會在連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，公路總局將從...

挺立陶宛買酒救急 台酒：不排除建立長期合作關係

去年12月下旬，一批立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數轉購入台，預計9日到港、月底上市，藉此契機，台酒公司今天表...

春節拉警報！泰國郵包二度查出非洲豬瘟肉品

春節期間，郵包大量寄回台灣。農委會主委陳吉仲在臉書表示，台南郵局日前又查獲一個來自泰國夾帶豬肉香腸的包裹，家衛所昨天檢出...

【鮭魚之亂2.0／下】日本嚴懲黃牛最高判刑1年 台灣僅拘留3日根本無關痛癢

日本流行歌手、團體的演唱會，很早就開始推行實名制，包括台灣人較熟知的傑尼斯旗下藝人演唱會也採實名制。和台灣不同，在日本演唱會買票通常不搶票，是用抽籤方式。但實名制若不搭配入場查核機制，也難以完全杜絕高價轉賣等行為，日本政府2年多前制定新法，嚴懲黃牛，最高可處1年以下有期徒刑，但在台灣關於售票黃牛的處罰相對較輕，只能依社會秩序維護法處3日以下拘留或罰鍰1.8萬元。

上半年不怕缺水 水利署：主要水庫蓄水率約7成至近滿庫

去年全國同心省水、找水及調水下度過百年大旱，水利署今（4）日表示，目前主要水庫蓄水率約7成至近滿庫，全台水情正常，民生及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。