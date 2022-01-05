追溯千年燈節寓意，察覺人性本善的力量

台灣放水燈。 圖片來源／真如苑

看見一盞明亮的燭火，你會聯想到什麼？是驅趕黑暗的光亮、導引人生方向的智慧，犧牲自己照耀他人的慈悲，還是每個人藏於心中的善性。由於燭火予人的特殊感受，從數千年前至今，世界各地皆有與「燭火」相關的燈節活動，期盼參與者能從燭光燈火中感受並體悟生命的意義，進而步上幸福的人生之途。

比如：融合數千年宗教文化的印度排燈節、流傳近千年的泰國水燈節、超過3百年歷史的法國里昂燈光節，還有日本人習慣於「盂蘭盆節」施放水燈、緬懷先人和已逝親友，台灣每逢農曆七月也有「放水燈」的普渡儀式，越南則有中秋節施放水燈的祈福習俗。

水燈節是泰國的傳統節日，每逢水燈節的夜晚，瀕臨河港或湖邊的地方，水面上都會飄滿水燈，閃亮著一片燭光，輝映著青年男女們雙雙的幸福靚影。按照泰國傳統習俗，泰國人將在水燈節當天將親手製作的水燈放入河流中，以寄託心中美好的願望和祝福。 圖片來源／shutterstock

「盂蘭盆節」是日本的夏季風情，是遙想祖先與逝去先人的風俗習慣。 圖片來源／shutterstock

察覺內心之光的千年燈節慶典若想了解各國舉辦燈節的初衷，不妨追溯歷史最悠久的印度「排燈節」（Diwari）由來，這是印度最盛大且重要的傳統節慶，當地居民除了在街上排放陶燈，還有不少人會到河邊施放水燈，歡慶「光明驅走黑暗，善良戰勝邪惡」之節慶意義。

傳說數千年前，印度人民曾在魔王那拉卡蘇拉（Narakasura）的暴政統治下過著水深火熱的生活，他還禁止百姓點燈，大家每晚只能在黑暗中度過；後來人民忍不住向印度主神之一的黑天神克里希納（Krishna）求助，擁有保護善良、消弭邪惡使命的黑天神也願意無私地協助人類，最終戰勝了魔王，於是百姓們便紛紛點燈以示感恩和慶祝。

這則傳說，其實還有更深層的意義：當你在點燈的同時，也能以光明驅散心中的黑暗，以本性中的善良戰勝邪惡。所以在印度，「排燈節」又被視為「內心之光」的慶典。

同樣的，擁有近千年歷史的泰國「水燈節」也是當地重要的佛教傳統慶典，舉國上下歡慶的規模完全不亞於觀光客熟悉的潑水節；泰國居民會在這一天施放水燈，向佛祖表達感恩並將自己的祈願隨著流水傳遞給佛祖，同時也透過施放水燈的動作，象徵把自己一整年不好的厄運、悲傷痛苦的負面情緒一起隨波流而消逝，重新找到內心正向且良善的光明，引領自己及他人走出黑暗迷霧。

美國夏威夷放水燈。 圖片來源／真如苑

日本放水燈。 圖片來源／真如苑

《真如苑》祈福水燈節，承先啟後的經典燈節活動除了延續古老傳說與文化所舉行的傳統燈節，由日本《真如苑》橫跨亞、美、歐、非四大洲舉辦的水燈祈福儀式，堪稱是現今承先啟後的全球經典燈節活動，於富士山河口湖舉辦30多年的「放水燈」祈福儀式，現已成為當地重要祭典，還有自1999年開始舉行的美國夏威夷水燈節，更是吸引國際觀光客共襄盛舉，上千盞水燈於海上漂流的壯闊景象，令人為之動容。

日本《真如苑》創立於1936年，承繼2,500多年來的佛教智慧與慈悲，希望超越性別、宗教、種族、階層與文化之隔閡，透過實踐佛陀利他的精神，喚醒眾生本有的良善之心，每個人皆能運用自己的「智慧」與「慈悲」做利他之事，最終成為一股生生不息且不斷向外擴散的良善循環，即為「真如之道」。

為了讓民眾體悟「真如之道」，《真如苑》創辦「水燈節」，冀望人們從點一盞真如水燈，緬懷、感恩先人篳路藍縷、開創一切，同時也能透過這項充滿感恩與仁慈的行動，點亮心中的善性，讓自己成為更好的人，進而為他人帶來更好的幸福生活，與千百年流傳下來的印度「排燈節」和泰國「水燈節 」有著殊途同歸的感恩和發揮內心善性之相同寓意。

《真如苑》現任苑主伊藤真聰說：「一盞水燈代表一個善性。當我們匯聚許多人一起參與，共同點亮一盞一盞的真如水燈，將能使這股良善與慈悲的力量更加強大，能夠為人心帶來安定的力量，並且朝往更好的方向發展。」

台灣放水燈。 圖片來源／真如苑

台灣 真如‧新北《國際祈福水燈節》新北「2019國際祈福水燈節」於11／16（六）在新北大都會公園微風運河展開，《真如苑》的僧侶們於現場為眾生祈念；活動後，所有的水燈都將回收、清潔、再利用，並在隔日為微風運河進行淨灘，也期盼民眾秉持利他精神和良善本性，一同維持現場環境的整潔。

倘若印度「排燈節」是象徵「內心之光」的慶典，《真如苑》的真如‧新北「國際祈福水燈節」就是找到「內心之光」並把光用於照耀他人的開悟活動，透過點燈儀式提醒自己懂得感恩並將善性付諸行動，進而影響他人發揮善性，當這股善的力量源源不絕地向外擴散，就會如同你在「國際祈福水燈節」當天，看見盞盞閃耀水燈於微風運河上傳散搖曳、波光粼粼之動人景致，令人讚嘆美不勝收，然而這就是善的美、生命的光，唯有在現場的人才有的切身感動。

水波上閃爍的燈籠燭火，即是生命的燈火。猶如與我們生命聯繫在一起的祖先諸靈、所愛的家人、珍惜的友人，更包含了一切蒼生。因為所有萬物的生命，才有今日的自己，才能開拓未來。

想親身感受「內心之善」的美，提醒自己莫忘將善性付諸行動嗎？每年親臨《真如苑》的真如‧新北「國際祈福水燈節」，感受內心安定的力量，將善的美像漣漪般擴散出去。