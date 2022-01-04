基隆捷運綜合規畫即將結案 王國材：將辦說明會、環評

交通部針對基隆捷運規畫2階段興建，第一階段為南港到八堵，第二階段為八堵到基隆。交通部長王國材今天到七堵機務段視察時，被問到基隆捷運進度時說，「3位市長都已經確定了」，目前綜合規畫正在進行結案，應該在這1、2個星期就會結案，結案之後會開始在地方辦說明會、環評。

針對基隆捷運進度，王國材今天表示，3位市長都已經確定了，目前綜合規畫正在進行結案，應該在這1、2個星期就會結案，結案之後會開始在地方辦說明會，綜合規畫之後，環評之前會先做地方說明。

王國材說，交通部做完綜合規畫後，接下來要做環評，約還要1年的環評時間，交通部會把綜合規畫和環評送行政院核定。

市長林右昌上午說，部分人士可能有點搞混，公聽會或者說明會，是捷運建設必定要的程序和過程，至於要在什麼時候去啟動，最重要是交通部的綜合規畫要送到行政院核定之後，才會啟動相關說明和公聽會的程序，重要不是在什麼時間點去辦這個東西，而是本來就是法定程序的一部分。

林右昌表示，目前核定程序還沒有完成，硬要到地方去做說明會，還不是一個被核定的案件，程序上要跟大家說明，具體時程可以請教部長為主。