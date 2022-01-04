聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆捷運綜合規畫即將結案 王國材：將辦說明會、環評
交通部針對基隆捷運規畫2階段興建，第一階段為南港到八堵，第二階段為八堵到基隆。交通部長王國材今天到七堵機務段視察時，被問到基隆捷運進度時說，「3位市長都已經確定了」，目前綜合規畫正在進行結案，應該在這1、2個星期就會結案，結案之後會開始在地方辦說明會、環評。
針對基隆捷運進度，王國材今天表示，3位市長都已經確定了，目前綜合規畫正在進行結案，應該在這1、2個星期就會結案，結案之後會開始在地方辦說明會，綜合規畫之後，環評之前會先做地方說明。
王國材說，交通部做完綜合規畫後，接下來要做環評，約還要1年的環評時間，交通部會把綜合規畫和環評送行政院核定。
市長林右昌上午說，部分人士可能有點搞混，公聽會或者說明會，是捷運建設必定要的程序和過程，至於要在什麼時候去啟動，最重要是交通部的綜合規畫要送到行政院核定之後，才會啟動相關說明和公聽會的程序，重要不是在什麼時間點去辦這個東西，而是本來就是法定程序的一部分。
林右昌表示，目前核定程序還沒有完成，硬要到地方去做說明會，還不是一個被核定的案件，程序上要跟大家說明，具體時程可以請教部長為主。
由於八堵到基隆列為第二階段，很多基隆人關心，並在社群留言詢問到底何時可以開說明會，市府先前表示，交通部有擬定多個可行方案，會在說明會說明，林右昌表示，採取哪一種方案由基隆人決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言