買氣慘！ 探索夢號才剛復航 就至少三航次要取消

歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，三天二夜航程，來回基隆、花蓮兩地，基隆市長林右昌還特別到場打氣。不過如今卻傳出買氣不佳，才剛復航的探索夢號，第三個航次，也就是1月5日的航班被迫取消，且直到1月20日起，至少確定已有三個航次要取消。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍直言，旅遊不是短天數的活動，一次至少有三天、四天，所以旅客都要提前規畫，並非本周決定，下周就走，且指揮中心之前遲遲沒有確認復航時間，導致銷售行銷不及，訂單狀況不多，是在意料中的事情。

據了解，探索夢號去年12月31日復航，由於是打著曙光團的名號，所以整體銷量還不錯；未料，接下來幾個航次的銷售狀況都不理想，僅有零星散客，不是數十人，就是十幾人，導致1月20日前至少有三個航次取消。

游國珍表示，一來是復航時間太晚宣布，二來是復航後的新管制規定，旅客上下船都要做PCR檢測，這對時間、金錢成本來說都是增加的，不管是旅客還是旅行業者都還在適應中。

不過游國珍也提到，目前期待3月11日、東北季風減弱後的跳島旅遊，實際上現在已經是離島的銷售季節，不少旅客已在詢問三、四月的航程，打算要去看馬祖藍眼淚以及四月的花火節，所以預期銷售旺季大概是過年後，也就是三月後，郵輪得需求恐會爆量。