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買氣慘！ 探索夢號才剛復航 就至少三航次要取消

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，如今卻傳出買氣不佳，才剛復航的探索夢號，直到1月20日起，至少確定已有三個航次要取消。圖／聯合報系資料照
歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，如今卻傳出買氣不佳，才剛復航的探索夢號，直到1月20日起，至少確定已有三個航次要取消。圖／聯合報系資料照

歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，三天二夜航程，來回基隆、花蓮兩地，基隆市長林右昌還特別到場打氣。不過如今卻傳出買氣不佳，才剛復航的探索夢號，第三個航次，也就是1月5日的航班被迫取消，且直到1月20日起，至少確定已有三個航次要取消。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍直言，旅遊不是短天數的活動，一次至少有三天、四天，所以旅客都要提前規畫，並非本周決定，下周就走，且指揮中心之前遲遲沒有確認復航時間，導致銷售行銷不及，訂單狀況不多，是在意料中的事情。

據了解，探索夢號去年12月31日復航，由於是打著曙光團的名號，所以整體銷量還不錯；未料，接下來幾個航次的銷售狀況都不理想，僅有零星散客，不是數十人，就是十幾人，導致1月20日前至少有三個航次取消。

游國珍表示，一來是復航時間太晚宣布，二來是復航後的新管制規定，旅客上下船都要做PCR檢測，這對時間、金錢成本來說都是增加的，不管是旅客還是旅行業者都還在適應中。

不過游國珍也提到，目前期待3月11日、東北季風減弱後的跳島旅遊，實際上現在已經是離島的銷售季節，不少旅客已在詢問三、四月的航程，打算要去看馬祖藍眼淚以及四月的花火節，所以預期銷售旺季大概是過年後，也就是三月後，郵輪得需求恐會爆量。

對於近期國內疫情再起，游國珍表示，很多東西都是不確定的，至少目前在看待疫情這件事情，是很明顯的流感化，重症死亡率也愈來愈低，無症狀感染也愈來愈高，或許需要一段時間讓民眾學習和病毒共處的新常態；另也期待指揮中心在過完年後，可以降低警戒層級，包括郵輪上下船檢驗規定放寬、上線人數放寬等，這樣就可以幫忙帶進比較大的業績。

歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，如今卻傳出買氣不佳，第三個航次，也就是1月5日的航班被迫取消。圖／星夢郵輪集團提供
歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，如今卻傳出買氣不佳，第三個航次，也就是1月5日的航班被迫取消。圖／星夢郵輪集團提供

郵輪 疫情

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