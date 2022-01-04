明空汙來襲 中部空品亮橘燈南部恐「紅害」

畢業於台北藝術大學戲劇系，阿達與康康組成的漫才組合，擅長現場喜劇演出，也把《好了啦！達康！》等段子錄影放上網，有很高的觀看次數，大部分觀眾透過YouTube頻道「達康.come笑Tube」認識達康。

2022-01-04 15:43