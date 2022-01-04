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明空汙來襲 中部空品亮橘燈南部恐「紅害」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

明天西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，中南部空品不佳。環保署表示，明天宜蘭、花東及澎湖空氣品質為「良好」；北部、竹苗、中部及馬祖、金門為「普通」，中部局部地區短時間可能達橘色提醒；雲嘉南為「橘色提醒」，局部地區短時間可能達紅色警示；高屏空品區為「紅色警示」。

環保署表示，6日鋒面通過及東北季風增強，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏位於下風處，汙染物易累積。竹苗、宜蘭、花東為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

7日受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏位於下風處，汙染物易累積。竹苗、宜蘭、花東為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

宜蘭 環保署 東北季風

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