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台鐵23車種將簡化兩車種 王國材：900、3000型從嚴驗收

聯合報 / 記者游明煌余承翰／基隆即時報導
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材（中）說，EMU900型（左）、3000型（右）從嚴驗收。記者余承翰／攝影
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材（中）說，EMU900型（左）、3000型（右）從嚴驗收。記者余承翰／攝影

針對近來台鐵列車頻傳故障引發社會大眾關注，交通部長王國材今天下午2時前往台鐵七堵機務段視察舊車維修與新車營運狀況。王國材說，新車EMU900、EMU3000還沒有驗收，將從嚴完全沒有問題才能驗收通過，不要急著有時間表。他並說，要把目前23種車種在113年做一些簡化，最終分為兩種，一種是區間車，一種是城際列車。

王國材先看電力機車馬達的維修，接著看PP推拉式機車電抗器、復興號摺疊門編組檢修，最後到EMU900型、3000型電聯車視察車內外的狀況，台鐵人員操作維修狀況。

王國材說，台鐵目前有23種車種，零件有4萬多個，今天來看七堵機務段看到車輛的維修非常的辛苦。要把23種車種簡化，希望透過現在的EMU900、EMU3000，在113年做一些簡化，最終分為兩種，一種是區間車，一種是城際列車，列為目前台鐵很重要的部分。

王國材表示，分為少的車種，可以減輕維修人員的負擔，在車輛汰舊換新以前，維修要做到更確實，並且把零件更換的周期縮短，並且加強做到更確實。

王國材並說，昨天有召開會議，對於4款舊車EMU500區間車、莒光號、復興號、PP自強號，這4款故障率特別的高，他要求對於動力的改造、零件換的周期縮短、加強標準作業程序，今天他主要針對這些程序進行了解。

另外，對於新車EMU900、EMU3000目前還沒有驗收，最近有一些狀況，利用這段時間，一定要用最嚴謹的態度，把所有的問題都找出來，完全沒有問題才能驗收通過，今天他會來看整個運作的狀況。被問到有沒有時程表？王國材說，不要急，讓國人有一個信任的車子比較重要，真的要好好了解車子的性能，把問題找出來。

台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材（中）說，900型（左）、3000型（右）從嚴驗收。記者游明煌／攝影
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材（中）說，900型（左）、3000型（右）從嚴驗收。記者游明煌／攝影
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材：900型、3000型從嚴驗收。記者游明煌／攝影
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材：900型、3000型從嚴驗收。記者游明煌／攝影
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材（右）說，EMU900型、3000型從嚴驗收。記者余承翰／攝影
台鐵23車種將簡化兩車種 ，王國材（右）說，EMU900型、3000型從嚴驗收。記者余承翰／攝影

王國材 台鐵

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