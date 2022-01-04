帕金森、肺炎等五項新藥納入健保 估每年兩萬人受惠

健保署今宣布決議將五項新藥納入給付，包括社區性肺炎、活動性乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、血友病、帕金森氏症、癲癇等，預估未來每年有超過3000至兩萬名病人受惠，新制2月1日就會生效。醫審及藥材組科長連恆榮表示，五年內可以用不到兩億的支出，這次通過或放寬給付的藥品雖多，但因可取代現有治療，加上與廠商協議風險分攤，初估5年內財務影響將可控制在2億元左右。

連恆榮表示，我國第一個自行研發上市的含nemonoxacin成分藥品膠囊劑型，可用於社區性肺炎，已在2018年納入給付，但急重症型患者不易口服膠囊，這次將注射劑型納入給付。每年約300名至7000名患者可用。另外，生物製劑含ixekizumab成分藥品可治療活動性乾癬性關節炎，根據臨床試驗結果，這次決議將給付從第二線提早到第一線，並擴大給付用於僵直性脊椎炎，每年嘉惠約1200名至2800名病患。

連恆榮表示，隨著老年人口持續增加，帕金森氏症患者人數也增加。健保署同意將具有高度選擇性的新藥safinamide納入給付，用於治療在levodopa穩定劑量之下，仍出現運動功能波動現象的特異性帕金森氏症患者。預估每年超過約1000名到5000名病患受惠，減輕照護負擔。

連恆榮表指出，由於國際治療指引都認為第二代的抗癲癇藥品對新發的局部癲癇病人有效，本次也決議新增給付對腦中突觸囊泡蛋白2A(SV2A)具高度選擇性的brivaracetam藥品注射劑型新藥，可用於16歲以上、連續發作或重積狀態患者，有助每年約700名~4000名癲癇患者的病情控制。

另外，有關嚴重A型血友病的預防性治療，一種含simoctocog成分藥品，這次也決議放寬用法及用量規定。多種長效之第八、第九凝血因子製劑過譽去已納入健保給付，其療效可能因注射間距與劑型不同，使得其使用劑量與標準製劑不同，所以參考台灣血栓暨止血學會建議，可根據仿單放寬長效製劑之用法用量。