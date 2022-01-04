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松機試辦無人機防制系統 已抓17件違規最高罰48萬

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
松山機場試辦無人機防制系統。圖／民航局提供
松山機場試辦無人機防制系統。圖／民航局提供

以往無人機擅闖只能靠民眾通報，接獲檢舉後還要關閉機場，相當沒有效率。交通部民航局說，前年底在松山機場試辦無人機防制計畫，委託專業團隊偵測擅闖管制區的無人機，一年多來，已成功查獲17起違規案件，最高開罰48萬，為起降航班提供最嚴密守護。

民航局說，闖入機場管制區的遙控無人機成為飛安嚴重威脅，且動輒影響航班起降，以松山機場為例，自106年至109年，共發生八起無人機或疑似無人機闖入管制區，影響機場運作事件，受影響旅客超過6000人次。

民航局說，由於松山機場除了負擔首都空中運輸，且有軍事、救援等重要功能，整體防禦更形重要，幾經規畫後，自前年10月起架設各項裝備，展開為期五年的無人機防制系統試辦計畫，預計執行至114年10月止。

民航局說，經過審慎評估位置高、四周無障礙物、遠離行動電話基地等各項條件，專業團隊在松山機場管制區範圍內，設置了八處監控站，利用光電目獲、射頻干擾等系統，偵測闖入機場管制區內無人機活動，並將相關資訊提供站方與警方。

民航局說，自前年10月試辦計畫開始至去年12月22日，站方與警方經系統通報，已出勤81次，查獲違規案件17件，其中四件已於完成調查後開罰，違規情況最嚴重者，遭處以48萬元罰金，四件違規案件，共裁罰165萬元。

民航局長林國顯表示，取締與罰款不是目的，維護飛安與旅客權益，才是此一防制系統最重要的功能，自試辦計畫開始、相關設備陸續建置後，在松山機場管制區內偵測到超過80件的無人機活動，而機場均能維持運作，並未因為這些活動暫停起降，才是令人欣慰的成果。

林國顯表示，違規案件中，不乏合法提出申請者，但因活動與申請內容不符，仍構成違規，希望玩家能確實遵守規定，落實無人機「安全的飛，合法的飛」的理想。

松山機場主任徐乃欣說，以往無人機看不到，新系統彷彿提供松山機場眼睛，提供安全防護功效，能偵測不同機型、遙控器（操作者），且日夜間都能發揮功效；跑道兩端五公里內，平行三公里內都可以看到，目前已在承德橋下、小巨蛋、民生東路、大稻埕找到違規無人機蹤影。

民航局指出，雖有申請、但仍違規的案件，民航局仍會在完成調查後依法裁罰。仔細分析各違規案件，違規態樣相當多，歸納起來，仍以活動時間、操作飛手、使用的機器、活動範圍不符合申請內容為主。

民航局表示，會針對此類違規態樣加強宣導，並透過測驗等方式，加強玩家、特別是專業操作人的守法觀念。

至於其他機場會不會試辦，民航局航站管理小組組長謝金玫說，高雄機場已經開始招標，預計今年初會開始建置，預估明年初啟用；至於桃園國際機場則要到今年中才會招標。

松山機場四周禁止從事遙控無人機行活動範圍示意圖。記者曹悅華／攝影
松山機場四周禁止從事遙控無人機行活動範圍示意圖。記者曹悅華／攝影
松機依偵測系統警示查處案件裁處統計。圖／民航局提供
松機依偵測系統警示查處案件裁處統計。圖／民航局提供
松山機場說明試辦無人機防制系統成果。記者曹悅華／攝影
松山機場說明試辦無人機防制系統成果。記者曹悅華／攝影
松山機場試辦無人機防制系統。圖／民航局提供
松山機場試辦無人機防制系統。圖／民航局提供

松山機場 民航局 飛安

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