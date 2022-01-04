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i郵箱好康又來了 EZPost網站交寄最高回饋10元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政今表示，EZPost會員自1月5日起至3月31日止，以「箱到箱」方式完成寄件者），除享原「EZPost會員募集積點回饋」活動之EZPoint 5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋（1點=1元）。圖／中華郵政提供
中華郵政今表示，EZPost會員自1月5日起至3月31日止，以「箱到箱」方式完成寄件者），除享原「EZPost會員募集積點回饋」活動之EZPoint 5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋（1點=1元）。圖／中華郵政提供

為鼓勵民眾使用EZPost網站交寄郵件，中華郵政今表示，EZPost會員自1月5日起至3月31日止，以「箱到箱」方式完成寄件者（即寄件人於i郵箱寄件，收件人於i郵箱取件），除享原「EZPost會員募集積點回饋」活動之EZPoint 5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋（1點=1元），點數可用於i郵箱寄件郵資折抵，換句話說，寄越多賺越多。

中華郵政表示，為持續回饋新加入EZPost的會員，今年底前新加入EZPost會員者，即可獲贈EZPost點數70點，可直接折抵ｉ郵箱寄件郵資，等同免費寄件1次。

此外，中華郵政公司1月5日新開辦的「箱到箱」寄件業務，只要是郵政EZPost會員使用小型儲格寄件，每件郵資只要55元，使用中、大型儲格每件郵資也只要60元，較原「箱到宅」寄件（60至70元）更優惠。

中華郵政提醒，寄件前請先至EZPost網站註冊會員，建立「i郵箱交寄用託運單」（收件地址選擇「i郵箱」）後，攜帶郵件至i郵箱選擇「箱到箱寄件」方式即可輕鬆寄出，當郵件寄達收件人指定之i郵箱，收件人即可憑簡訊取件碼，於3天內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件。

中華郵政

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