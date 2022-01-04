注意！台金春節第3波加班機 明上午9點開賣

長達9天的111年春節年假將屆，金門縣府觀光處今天表示，縣府與交通部民用航空局及航空公司協調加班機，將再為春節疏運加開第3波加班機，將於明(5)日上午9時起統一受理民眾訂位，請有需求的民眾，記得準時購票。

觀光處表示，依據往年經驗，第3波加班機開賣後，仍會有部分鄉親未訂妥春節機票，因此，縣府將於1月6日起一連5天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望能讓所有金門鄉親順利返鄉團圓。

受理時間將自111年1月6日至10日共5天，調查臺金五條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。