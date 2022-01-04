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篩檢站全自動消毒 醫護揮手自動噴酒精省人力時間

中央社 / 彰化4日電

彰基醫院委託國衛院開發篩檢站全自動消毒系統，民眾在COVID-19篩檢站採檢完畢後，醫護人員揮手，系統會自動量測噴灑範圍，噴頭會噴酒精完成環境清消，大幅節省人力時間。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿指出，彰基醫院委託國家衛生研究院，開發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站全自動消毒系統；國衛院副研究員廖倫德指出，這是全台灣第1套針對篩檢站設計的全自動消毒系統，可大幅減少醫護人員在採檢完後，清消篩檢站的時間。

廖倫德指出，系統先以不同角度量測噴灑範圍，計算出100%酒精消毒覆蓋率所需花費的液體容量，極細分子噴頭再噴灑酒精做不同面向消毒；而這套系統外殼採用3D列印的輕量環保材質，可簡單拆卸安裝，重量不到300公克。

彰基醫院急診暨重症醫學部主任林晏任接受中央社記者訪問時說，以往COVID-19篩檢站都需請專業清潔人員依標準作業流程，定時進行環境清消，考量到農曆春節將至，篩檢能量可能會增加，因此請國衛院幫忙開發全自動消毒系統。

林晏任說，這套全自動消毒系統可在民眾採檢完畢後，醫護人員在篩檢站內透過揮手遙感，系統就能自動噴灑酒精，消毒篩檢站外所有可能空間，人員揮揮手就能完成消毒。

他指出，以往民眾前往篩檢站作採檢，加上清潔人員進行環境清消，最快也要3到5分鐘，有了全自動消毒系統後，民眾採檢完加上全自動清消，只需花約1分鐘左右，大幅縮減人力和時間。

林晏任說，這套系統還在測試階段，預估只要再花半個月，系統蒐集到的參數資料齊全之後，全自動消毒系統就能正式啟用，減少採檢時間及加速採檢流程，顧及醫護人員和採檢民眾的健康。

篩檢站 醫護人員 酒精

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