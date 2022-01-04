杜奕瑾：兼顧開源與隱私 用聯邦學習打造負責任的醫療AI

2021年末，「未來城市@天下」再次舉辦實體閉門會談「未來招待所」。我們讓日式老屋「無二會所」成為跨界交流的平台，並邀請醫療、科技業人物共聚，共同在古蹟悠然氛圍裡暢談智慧醫療。

這場會談以「醫院數位轉型和AI跨業協作」為題，前科技部長陳良基、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋、戴爾科技總經理廖仁祥與技術副總經理李百飛輪番與談，分頭從AI與醫療合作模式、健康數據實戰經驗及未來趨勢等面向，想像台灣智慧醫療的未來。

以下，是台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾的分享：

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）在2017年成立，目前約有200多人，「智慧醫療」也是我們主要的領域之一。這個實驗室成立時，其實有一個重要的種子——我們希望演算法可以開放，數據管理則能保障人權與隱私。

如果我們想做到演算法的中立、可解釋性，同時保障人權，該怎麼做？在醫療領域，當人工智慧遇上醫療——也就是我們常談的精準健康與精準醫療，第一個要解決的問題就是資料。

聯邦學習如何翻過數據應用的高牆？

大家可以想像，全世界都認為智慧醫療是未來趨勢，但醫療數位化、智慧化後還得個人化。要走到精準健康，需要取得大量資料，但做起來很不容易。

每個人都有資料、每家醫院都有資料、國家也有健保資料庫、世界更有其他開放資料庫，但我們如何不必共享機密資料，也能共同訓練、驗證與測試？這就是我們正在倡議的聯邦式學習（Federated Learning）。

其實世界上已有不同醫療組織開始嘗試，或參與聯邦式學習。去年七月，我們也發布了台灣第一個聯合學習開源框架「Harmonia」，並從醫療產業開始推動。聯邦學習中，每個人的資料都能回歸個人、醫院或國家，並設定一種協定機制來訓練模型，再思考如何解釋、追蹤、驗證——這樣才能做出一個負責任的人工智慧演算法（Responsible AI）。

在智慧醫療中的聯邦學習，我們與每家醫院定好協議（protocal）後，讓他們在同一個規範下開始搜集、標註資料；之後，每家醫院就有自己的模式，與我們完成跨中心的聯合學習與驗證。

台灣已有這類去中心化、又能保護個資的簡單例子，那就是台灣的社交距離APP。

2020年四月，我們發布並開源了這個APP；當時，Google、Android、iOS等都還沒釋出相關服務。社交距離APP能記下每個人的歷史足跡，且不需要中心伺服器，就能做到匿名的病毒追蹤分析。

聯邦學習讓AI四處學習，提高效率

聯邦學習聽起來很玄，其實一點也不玄。這些運作模式的靈感來自2017年——當年台灣AI Labs剛成立，前台大校長楊泮池帶我認識現任的台大醫院院長吳明賢。那時，吳院長也是台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟（TCTC）總主持人，組織下還有負責不同疾病的「c-IRB」機制。

c-IRB可以做多中心的臨床試驗——當我們想知道一種藥物有沒有效，其實用跨中心、同一標準去收案、同一協定驗證，最後結果就可以知道臨床測試效果，且不需要知道參與者個資。

這就類似聯邦學習的概念。當我們想訓練出最好的醫師，其實不必把病人收集到同一家醫院、讓這位醫師看；我們可以讓醫師到每家醫院實習，其實就可以訓練出最好的醫師。換句話說，人工智慧的演算法也一樣——讓這個AI模型到不同中心訓練、學習，最後取得全球、在地最好的AI模型，這其實就是聯邦學習的方法。

當我們建立起聯邦學習的跨中心平台後，還能做什麼？假如，我們能有類似TCTC的聯盟，未來任何智慧醫療、智慧醫材的新創團隊，他就能在聯邦學習的架構下，完成時程表，拿下衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）的認可。

台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟-c-IRB-聯邦學習-多中心-臨床試驗-人工智慧-智慧醫療「c-IRB」機制讓廠商申請跨中心的臨床試驗，檢驗藥物效果。圖片來源：截自台灣臨床試驗資訊平台網站

聯邦學習如何帶動台灣智慧醫材產業的未來？

過去，台灣流傳一句話，「在台灣申請TFDA不太可能，都要去美國拿到FDA後再回來申請。」其實，這是因為TFDA的審核經驗少、較保守；審核時，也因為產品攸關使用者的生命安全，不敢輕易畫押。最後，變成還沒拿到FDA的醫材看起來不太保險，反而難以過關。

其實，醫材團隊到美國申請FDA至少要準備1,000萬美元。台灣若能轉換想法與做法，醫材團隊申請TFDA反而更負擔得起，甚至能利用台灣醫院非常高品質的資料、國家資料庫，拿到認證。

所以，今年TFDA也擬定相關指引，並成立了智慧醫材辦公室。以前，我們只會思考如何監管，但現在不只監管，還會思考如何輔導。

台灣AI Labs方面，針對AI模型，也持續支援基因解密、醫療論文分析等工作；讓醫療團隊在做聯邦學習之外，需要探索資料時，也能有相對應的團隊協助研究。

此外，科技界要與醫師合作時，常常會需要pre-training（預先訓練）的模型；但AI新創公司一下子就要醫師標註幾千張資料，醫師一聽到就嚇死了，因為時間很寶貴。這些醫療與科技的合作部分，我們也能協助——醫師只需要先標註一小段資料，我們以此訓練成模型，接下來就不必從零開始標註，演算法的更新迭代就會更快。

我們希望，藉台灣AI Labs推動的聯合學習產業大聯盟在尊重資料擁有權下，結合台灣臨床測試聯盟的運作優勢，建立起從跨中心訓練及驗證模式，最終協助拿到TFDA認證。這不只能提供給台灣AI Labs或台灣的醫療、創新產業，而是它應該像台積電帶動產業一樣——未來，有人想要做到智慧醫材研發，可以在台灣找到夥伴、用這一套很快地做起來。

「全文轉載自未來城市(杜奕瑾：兼顧開源與隱私，用聯邦學習打造負責任的醫療AI｜未來招待所——智慧醫療)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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