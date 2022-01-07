鐵道迷注意！ 全台熱門鐵道景點出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年「鐵道景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大人氣鐵道景點網路聲量排行。

台灣鐵路歷史悠久，其中也包含許許多多的歷史人文故事，即便部分火車站因年久失修，目前已停駛，但經過改建成文化園區、歷史博物館等後，依舊吸引大批遊客拜訪，重溫昔日的鐵道風情。

「阿里山森林鐵路園區」人氣高居不下 鐵路結合人文藝術撞出新風情

說到鐵路景點，許多人最常想到的就是「阿里山森林鐵路園區」，除了優美的森林風景年年吸引各地旅客到訪外，園區內也不定時推出「主題列車」，並依照四季不同景致規劃行車路線，有鐵道迷就分享「超值得，而且搭到柴油火車…真的超想尖叫！有夠開心的」，並附上照片大讚沿路風景優美，讓許多心癢癢的網友表示「下次要帶小孩去！」。

全台五大鐵道景點。 Social Lab社群實驗室/製圖 而除了保留鐵道原有特色外，許多鐵道景點也選擇以「人文藝術」的方式結合鐵路風情，像是「合興車站景觀公園」就以「愛情車站」為理念出發，增設許多打卡景點，讓到訪網友大讚「超級好拍！而且造景很漂亮耶」、「很適合情侶來」；另外「台東鐵道藝術村」則將鐵道與「藝術村」結合，並時常推出相關的人文藝術活動，讓許多民眾大推「到台東真的可以來看看，逛起來很舒服、很有特色」。

除此之外，日前也有網友發問「有沒有適合親子的鐵道景點？」，其中有網友推薦「泰安鐵道文化園區」，並表示「那裡除了火車相關的東西外，落羽松超美耶，好拍又好逛」，另外也有民眾建議「台灣博物館鐵道園區不錯逛，而且交通方便」，推薦闔家大小親子共遊。

即將到來的元旦假期是否有規劃了呢？如果你也喜歡鐵路文化，不妨參考上述排行，挑選自己喜歡的鐵道景點，重溫昔日的鐵路風情！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》