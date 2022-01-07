選購床墊難抉擇？五大材質特點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「床墊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大床墊材質網路聲量排行與七大選購因素有哪些。

睡眠，是生活中很重要的一部份。而想睡得好，床墊的選擇就很關鍵。如果你對於床墊還不夠認識，不知道如何選擇，那就一起看看網友對於床墊材質的討論吧。

「乳膠床」Q彈柔軟超助眠 「泡棉床」舒適服貼一試成主顧

觀察網友對於床墊材質的討論，發現「乳膠床」最常因為「柔軟度」受到討論，網友紛紛表示「乳膠很軟很舒服，整個睡眠品質提升」、「床墊密度真的會有影響舒適感，大推迪奧」。而與之相比，支撐性較高、符合人體工學的「獨立筒」則位居聲量討論第二名，就有網友提到「我體重較重，睡獨立筒就不會有凹陷的問題」、「推德泰獨立筒，用料很實在一張都可以睡好幾年」等。

熱議床墊5大材質網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「記憶床」與「泡棉床」除了有各自的材質特點外，「有包覆感」也是民眾經常提到的床墊特性，如「家中長輩睡過泡棉的，就回不去了」、「我男友常常腰痛，換（記憶）床墊後就不痛了」等，可發現民眾在挑選床墊時，「床墊的舒適與包覆與否」等也是材質挑選的一大話題重點。

床墊價格是否優惠成關鍵因素、網推IKEA服務體驗

除了床墊材質以外，網友選購時最看重便是「價格是否優惠」，民眾無不希望能找到CP值最高的床墊，網上有不少人請益「平價床墊」的推薦，引來許多回覆，如「宜得利有一個純乳膠又不會太軟，一萬有找」、「五股GAGU，一萬上下」、「Costco的乳膠床墊，便宜又滿意」等，看得出網友間「食好鬥相報」的交流分享。

床墊7大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「店家的服務體驗」也是許多網友看中的要素，其中IKEA的服務體驗受到不少人提及，表示「（IKEA）基本上都有365天試睡服務，可以真的感受是否合適」、「保固居然有10年」，可以看出民眾對於是否能深度體驗床墊的品質非常重視。另外，聲量幾乎一樣的「床墊機能」，也是網友討論的焦點之一，紛紛發表看法「Sonmil蠻推的，防蟎又透氣」、「我喜歡3M的，可水洗烘乾，機能性很好」等想法。

總結來看，網友在購買床墊時，除了關心價格與床墊本身外，床墊的購買通路與店家售後服務等面向也都是很重要的因素。希望能兼顧荷包與睡眠品質的民眾，在購入一張舒眠的床墊前，可以再貨比三家，畢竟找到最適合自己的床墊才是最重要的。

觀看原文→https://bit.ly/3qIEUZy

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》