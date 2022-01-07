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熱門車站打卡景點出爐！ 特色車站一次看

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
台灣東岸火車站「海天一色」美景狂吸遊客 動漫同款平交道超高還原度。 圖片來源/unsplash
台灣東岸火車站「海天一色」美景狂吸遊客 動漫同款平交道超高還原度。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年「特色車站」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大特色車站網路聲量排行。

火車除了是南北交通往來的重要工具外，近年來，也有許多營運中火車站，結合當地自然風情，或是增設各式打卡擺設，打造出別具特色的特色車站，吸引許多遊客特別到訪拍照打卡。

台灣東岸火車站「海天一色」美景狂吸遊客 動漫同款平交道超高還原度

位於台東的「多良車站」，因緊鄰太平洋海岸線及山岸風情，海天一色的風景被鐵道迷譽為「最美車站」，每年都吸引大批遊客到訪，其中車站內部也擺放許多別具風情的原住民擺飾及打卡景點，讓許多遊客大讚「真的很好拍、海景超美」；除此之外，同樣位於台東的「太麻里車站」則因有酷似動漫「灌籃高手」片頭曲動畫中的平交道風景，吸引許多動畫迷到訪朝聖，並表示「（平交道）真的超像，還原度超高！」。

全台六大特色車站。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台六大特色車站。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，位於宜蘭的「冬山車站」，近年則因大幅增設各式裝置藝術、打卡設施，因此廣受各地遊客歡迎，其中於車站外特別種植的「波波草」景點，更是讓許多網友大推「拍照起來超可愛，還好有來！！」；同樣位於北台灣的「八斗子站」，則有「小多良車站」的美稱， 除了緊臨海岸線的景緻外，層層山巒的相襯更是美不勝收，讓許多北市居民大讚「真的跟多良超像、超美，而且又很近」，並表示附近也有許多熱門景點，且交通方便，是週末一日遊的好選擇。

除此之外，「集集車站」別具特色的檜木車站，也吸引大批遊客前來一睹日治時期留下的復古建築，日前有網友就提問「全台最有美感的車站是哪個？」，其中許多民眾大推「集集車站！建築真的很有味道」；而台灣最南端的「枋山車站」，則是因坐擁山海美景，因此被許多旅客稱作「秘境驛」，讓許多到訪遊客大推「很美！天氣好還可看到小琉球」。

上述的特色車站是否也讓你好心動呢？民眾不妨把握即將到來的元旦假期及農曆年假期，與家人朋友到訪這些熱門車站，共同留下快樂回憶！

觀看原文→https://bit.ly/3zpB7UY

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

多良 火車站

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