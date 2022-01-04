上半年換購電動機車補助1千元 減碳憑證最快下半年發放

環保署首度推出老舊機車換購電動機車可獲「減碳憑證」，政策確定延後執行，今年上半年淘汰老舊機車並換購電動機車，直接領取環保署1000元補助，「減碳憑證」最快下半年發放，由環評開發單位收購，目前價格未定，每張不低於1000元。

環保署今天舉辦淘汰老舊機車補助辦法草案研商會，民眾淘汰老舊機車可領2000元補助，若再換購電動機車還能獲「減碳憑證」，可在環保署官方平台賣給業者或政府單位。每張憑證交易價格最低1000元，加上現有的報廢回收車體300元獎勵，汰舊換新至少可獲3300元。

減碳憑證指的是民眾淘汰老舊機車且換購電動機車的「溫室氣體減量額度」，每張面額2.3公噸。由於50公頃以上的大型科學園區或工業園區，若要通過環評必須提出溫室氣體「增量抵換」計畫，未來將包括向民眾購買「減碳憑證」。

環保署原本規畫，今年1月起換購電動機車的車主，都可獲得「減碳憑證」，等到環評開發單位確定計畫及價格就可開始交易，但現在時程確定延後。

環保署環管處長蔡玲儀今天表示，近期許多機車行反應，民眾很想盡早知道減碳憑證的交易價格，為降低不確定性，今年1月起淘汰老舊機車並換購電動機車，將直接提供1000元補助，但減碳效益將歸給環保署。

蔡玲儀表示，上半年持續同步審查環評開發單位的「增量抵換」計畫書，預計今年6月完成，會預留宣傳期間讓民眾知道價格及交易方法，換句話說全國「第一張減碳憑證」最快將是下半年發放，屆時每張憑證價格將不低於1000元。

且各個環評開發單位購買減碳憑證的價格將不同，若希望取得收購優勢，可各自提出比其他單位更高的價格來吸引民眾販賣。蔡玲儀說，交易平台會顯示開發單位跟收購價格，例如「A單位收購價1000元」、「B單位收購價1200元」，民眾自己選擇要把憑證賣給誰。

若民眾今年已換購電動機車，能否等到下半年再申請減碳憑證，以取得可能更好的補助金額？蔡玲儀說，這部分還在討論，因為第一線機車行執行恐有難度。

由於今年上半年換購電動機車由環保署直接補助1000元，減碳效益將歸給環保署，蔡玲儀說，這種減碳效益還是只能作為環評增量抵換，如果經濟部或相關部會有需求，會在部會之間做額度轉讓，環保署用每張1000元取得，其他部會出費也不能低於1000元。