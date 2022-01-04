快訊

疑首例防疫計程車染疫 二度載確診者、感染匡列曝光

桃機人員、計程車司機染疫 桃園取消口罩放寬措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-11指標判定中期肝癌嚴重度 台北榮總發表新治療策略

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
北榮胃腸肝膽科肝癌研究團隊為中期肝癌嚴重度定義最新「7-11」指標，並發表新治療策略。(團隊成員由右至左為，李懿宬醫師、黃怡翔主任、洪雅文醫師、林宜演個管師)。圖／台北榮總提供
北榮胃腸肝膽科肝癌研究團隊為中期肝癌嚴重度定義最新「7-11」指標，並發表新治療策略。(團隊成員由右至左為，李懿宬醫師、黃怡翔主任、洪雅文醫師、林宜演個管師)。圖／台北榮總提供

肝癌為十大癌症死因第二位。台北榮總肝癌研究團隊統整該院過去10年肝癌臨床資料，為中期肝癌嚴重度定義最新「7-11」（seven-eleven）指標，並發表新治療策略。醫師表示，最新研究是藉由計算肝癌腫瘤顆數及單一腫瘤公分數，評估治療方式，提高患者治療品質。此研究成果已刊登在國際知名期刊「Liver Cancer」（肝癌）。

國立陽明交通大學臨床醫學研究所、北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔說，肝癌單顆腫瘤超過5公分，或多發性腫瘤大小超過3公分，歸納為中期肝癌，標準治療為肝動脈栓塞化學療法，但約接近三分之一患者因腫瘤較大和數目較多，不利於傳統標準療法，且存活期和腫瘤控制率較差，腫瘤復發率也較高。

黃怡翔所領導的肝癌研究團隊，最新提出琅琅上口的7-11標準，以患者單一最大顆肝腫瘤公分數和腫瘤總數相加，大於11時就不適合肝動脈栓塞化學療法；小於等於7時，肝動脈栓塞化學療法療效佳，加總介於7和11，表示病人預後介於兩者之間。

中期肝癌患者常因腫瘤太大且多發性，不僅療效不理想，並有肝衰竭風險。台北榮總胃腸肝膽科醫師洪雅文說，近年肝癌免疫治療有不錯的腫瘤反應率，副作用也不高，病人也不用擔心肝衰竭風險。

臨床上85歲王老先生罹患多發性肝腫瘤，已屬中期肝癌，最大肝腫瘤達9公分，初次肝動脈化學栓塞效果不佳，考慮到肝動脈栓塞可能造成肝臟功能下降的副作用，而選擇免疫合併標靶藥物治療；治療後腫瘤成功縮小至4公分，體能維持良好。

北榮胃腸肝膽科主治醫師李懿宬說，無法經手術治療的嚴重中期肝癌病患，可尋求免疫療法等藥物治療，不僅減少肝臟傷害，腫瘤控制也可達到更好效果。

黃怡翔說，罹患B肝、Ｃ肝及脂肪肝等患者，為肝癌高風險族群，應每半年至1年定期追蹤，隨時掌握肝臟健康狀況，當出現長時間倦怠、體重減輕、腹痛、黃疸等症狀，應速就醫檢查，避免延誤病情。

85歲王老先生罹患多發性肝腫瘤，最大肝腫瘤達9公分，選擇免疫合併標靶藥物治療後，腫瘤成功縮小至4公分。圖／台北榮總提供
85歲王老先生罹患多發性肝腫瘤，最大肝腫瘤達9公分，選擇免疫合併標靶藥物治療後，腫瘤成功縮小至4公分。圖／台北榮總提供

腫瘤 肝癌 患者

延伸閱讀

苦苓沒得肝癌！好友吳淡如澄清「是水瘤」

苦苓曝身體狀況「腫瘤像土匪」　悲嘆：只能過一天算一天

40年前引入製毒技術名噪一時 82歲「安毒祖師爺」癌逝

苦苓得了「2個治不好的絕症」！詭異症狀變成14.5公分腫瘤、病毒

相關新聞

給紅包或趁火打劫？ 消基會批雙北春節計程車費漲五成

長期以來，在春節期間搭計程車，皆有加成收費的慣例。但今年雙北計程車費用春節漲價5成、漲價期從10天拉長達15天，等於天數...

刮刮樂2,000萬超級紅包來了！史上最多獎 還有九輛BMW

台灣彩券公司今（4）日舉辦「2022刮刮樂新品首發記者會」，發表新春限定刮刮樂「 2,000萬超級紅包」，頭獎、二獎、三...

飆漲50倍的奇蹟 藥廠業務變青農 季賺百萬都靠龜背芋

饒紘任怎麼也想不到，一場疫情，竟讓他的事業迎來了難以想像的成功。但他賣的不是什麼神丹妙藥，而是一株株龜背芋—一種原產自墨西哥、葉片上布滿孔洞的大型觀葉植物。

防物價哄抬溯源中上游 牛、豬、雞、火鍋料全查

法務部跨部會「物價聯合稽查小組」日前完成第一階段24家下游業者稽查行動後，向上溯源，今天執行9家第二層、第三層中、上游供...

中山高麥金路匝道口 將改雙線分流

中山高基隆交流道往麥金路的匝道車道較寬，駕駛人主動分流行駛，許多人收到罰單。上月會勘後，高速公路局認為匝道出口銜接麥金路...

澎湖怪病 毛毛蟲剛毛害的

澎湖去年9月爆發怪病，許多人皮膚起疹發癢，當地醫療院所大排長龍，一度引起恐慌；高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏飛往採樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。