7-11指標判定中期肝癌嚴重度 台北榮總發表新治療策略

肝癌為十大癌症死因第二位。台北榮總肝癌研究團隊統整該院過去10年肝癌臨床資料，為中期肝癌嚴重度定義最新「7-11」（seven-eleven）指標，並發表新治療策略。醫師表示，最新研究是藉由計算肝癌腫瘤顆數及單一腫瘤公分數，評估治療方式，提高患者治療品質。此研究成果已刊登在國際知名期刊「Liver Cancer」（肝癌）。

國立陽明交通大學臨床醫學研究所、北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔說，肝癌單顆腫瘤超過5公分，或多發性腫瘤大小超過3公分，歸納為中期肝癌，標準治療為肝動脈栓塞化學療法，但約接近三分之一患者因腫瘤較大和數目較多，不利於傳統標準療法，且存活期和腫瘤控制率較差，腫瘤復發率也較高。

黃怡翔所領導的肝癌研究團隊，最新提出琅琅上口的7-11標準，以患者單一最大顆肝腫瘤公分數和腫瘤總數相加，大於11時就不適合肝動脈栓塞化學療法；小於等於7時，肝動脈栓塞化學療法療效佳，加總介於7和11，表示病人預後介於兩者之間。

中期肝癌患者常因腫瘤太大且多發性，不僅療效不理想，並有肝衰竭風險。台北榮總胃腸肝膽科醫師洪雅文說，近年肝癌免疫治療有不錯的腫瘤反應率，副作用也不高，病人也不用擔心肝衰竭風險。

臨床上85歲王老先生罹患多發性肝腫瘤，已屬中期肝癌，最大肝腫瘤達9公分，初次肝動脈化學栓塞效果不佳，考慮到肝動脈栓塞可能造成肝臟功能下降的副作用，而選擇免疫合併標靶藥物治療；治療後腫瘤成功縮小至4公分，體能維持良好。

北榮胃腸肝膽科主治醫師李懿宬說，無法經手術治療的嚴重中期肝癌病患，可尋求免疫療法等藥物治療，不僅減少肝臟傷害，腫瘤控制也可達到更好效果。