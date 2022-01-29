四個月大就氣切、兩歲做人工血管 「法洛氏四合症」會缺氧催命 浪子回頭決心守護小孩

對家佑來說，每一口呼吸是如此得來不易。 家佑的父親，年輕時曾是浪蕩子， 經歷過喪子之痛，也遭遇了妻子的不告而別； 如今，他以最踏實的生活態度， 默默守護患有心臟病的孩子。

有句廣告詞是這麼說的：「我是從當爸爸之後，才開始學會當爸爸的。」對於很多男性來說，孩子的出世，是人生一大轉捩點，當他們抱起孩子，確確實實地感受到孩子在懷裡的重量，心裡很清楚地意識到，「從這一刻起，我將成為一個嶄新的男人，因為，我是個爸爸了。」

以前，生活可以很任性，只需要為自己負責，但是當上爸爸後，代表你必須為另一個生命負責，他未來的人生，也將成為你的責任。

成為父親，改變了呂志銘的人生，而且影響之大，可能遠超過他當初的想像。曾經是浪蕩子的他，經歷過喪子之痛，也遭遇妻子的不告而別。如今，他以最踏實的生活態度，默默守護著患有心臟病的孩子。

意外的喪子之痛

六十三年次的志銘，神情中難掩歲月的滄桑。然而，當年他也曾經年少輕狂，過著放蕩不羈的生活。志銘的父親是廚師，他本來沒有繼承家業的打算，不過入伍服役時，他當的是伙食兵，發現自己的確有做菜的天分。退伍後，在父親指點下，他成了承辦筵席的「辦桌」師傅。

不知道是不是遺傳的問題，志銘和妻子生下的三個孩子，都有先天性疾病。

（本文出自《愛，在每個心跳：十二位開心的生命鬥士》，未經同意禁止轉載。) 老大是有輕微的心室中膈缺損，所幸隨著年紀漸長，缺損的部分漸漸癒合。老二患有罕見的巨結腸症，因為大腸的肌肉層缺乏副交感神經節，無法調節大腸進行正常排便，必須利用人工造口進行排便。

老二在一歲時，為了將原來的人工造口換到另一位置，到醫院動手術。原本以為應該只是個普通的小手術，卻在歷時十一個鐘頭後，醫師宣告手術失敗，孩子不幸過世。

獲知消息時，志銘宛如雷擊，生平第一次強烈感受到原來生命如此脆弱。志銘的妻子原本就比較神經質，對於這樣的結果更是難以接受。

意外的變故，反而讓夫妻感情更為緊密。或許是想要轉移悲傷的情緒，妻子又懷了第三個孩子——家佑。

第八個月發現狀況

得知妻子產檢的結果，志銘心頭一陣翻騰。 在第八個月，胎兒體重不增反降，醫師診斷可能是「子宮內生長遲滯」，在生產過程中，這樣的新生兒很容易有缺氧的危險，即使順利生下來，在孩童時期也可能出現很多健康問題，甚至造成死亡。

鑑於之前兩個孩子都有先天性疾病，妻子在懷第三胎時，志銘相當忐忑不安，很怕這個孩子也會步上後塵，甚至還考慮要去保懷孕險。剛開始做產檢時，狀況還算正常，沒想到，志銘最擔心的惡夢還是發生了。

在等待新生兒降臨的前夕，志銘只能暗自祈禱，希望老天爺能讓孩子平安來到這個世間。

家佑在小港醫院出生，患有法洛氏四合症的他，旋即被送到高學醫學大學附設中和紀念醫院的小兒加護病房。

法洛氏四合症是一種先天性心臟病，會出現肺動脈狹窄、心室中膈缺損、主動脈跨於心室中膈上方，以及右心室肥大等四種異常狀況，患者容易發生缺氧情況，本來就相當棘手；再加上家佑同時還有氣管狹窄的問題，隨時都可能因為缺氧而有生命危險。

在一般人眼中，呼吸是多麼理所當然的一件事，但對於家佑來說，每一口氣息得來是多麼不容易。

因為同時有心臟和氣管的問題，家佑從一出生，幾乎可以說是以醫院為家。才四個月大，就進行了氣切手術，兩歲大又去做人工血管，後來則是心導管矯正手術。由於第二個孩子就是在手術中失去生命，家佑每次開刀，志銘就會異常緊張，擔心悲劇再度發生。為了讓孩子接受最好的治療，他選擇帶孩子到台大醫院開刀，即使一次手術就要花掉十五萬元（還不包括北上的生活開銷），也在所不惜，前後至少跑了四趟。

鼓舞每一顆心 高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師 戴任恭 大家來學習這位無怨無悔照顧心臟病童的偉大父親，給他一百分也不為過。 坐在孩子床邊的淑玫，看著小女兒的睡顏，腦海中無法控制地出現孩子離世的畫面。深夜裡總要觀察孩子是否還有呼吸，必須用手貼著孩子的胸口感受到心跳，才能安心。

（本文出自《愛，在每個心跳：十二位開心的生命鬥士》，文／謝其濬）