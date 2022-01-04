快訊

于北辰走自己的路 給國軍與藍營什麼教訓？

林昶佐4000萬買第4棟房！童仲彥要民進黨比照顏寬恒嚴審

帕金森、癲癇新藥最快2月納健保 估近萬患者受惠

中央社 / 台北4日電
健保署近日開會，決議將帕金森氏症、癲癇新藥納入給付，估每年最多9000名患者受惠；另外，這次也納入注射劑型肺炎藥物，並擴增乾癬性關節炎、A型血友病等用藥，最快2月實施。圖／本報資料照片
健保署近日開會，決議將帕金森氏症、癲癇新藥納入給付，估每年最多9000名患者受惠；另外，這次也納入注射劑型肺炎藥物，並擴增乾癬性關節炎、A型血友病等用藥，最快2月實施。圖／本報資料照片

健保署近日開會，決議將帕金森氏症癲癇新藥納入給付，估每年最多9000名患者受惠；另外，這次也納入注射劑型肺炎藥物，並擴增乾癬性關節炎、A型血友病等用藥，最快2月實施。

衛生福利部中央健康保險署日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議擴大給付多項藥品，包括治療肺炎、活動性乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、血友病、帕金森氏症、癲癇等藥物。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，國內107年起將國內自行研發的社區性肺炎（含nemonoxacin成分）膠囊劑型藥品納入健保給付，但考量急重症型患者不易口服藥品，此次特別將注射劑型也納給付，有助於在患者肺癌初期增高體內藥物血中濃度，快速控制病情，每年約300名至7000名患者受惠。

連恆榮說，隨著老年人口持續增加，帕金森氏症患者人數也逐漸增加，這次也決議將帕金森氏症新藥（safinamide）納入給付，預估每年1000名到5000名病患受惠，減輕家屬照護患者的負擔。

另一款納入給付的是癲癇用藥，連恆榮指出，由於國際治療指引都認為第2代抗癲癇藥品對新發作的局部癲癇病人有效，因此決議給付對腦中突觸囊泡蛋白2A具高度選擇性的注射劑型新藥，可用於16歲以上連續發作或重積狀態患者，每年將助700名至4000名癲癇患者控制病情。

連恆榮說，一款治療活動性乾癬性關節炎的生物製劑藥品，原本僅給付第二線治療，但據最新臨床結果，此藥用於未曾接受生物製劑的患者同樣有效，因此決議提前至第一線治療，並擴大給付僵直性脊椎炎患者使用，可望緩解症狀且療效可維持1年，每年約可嘉惠1200名至2800名病患。

此外，連恆榮表示，這次也放寬嚴重A型血友病預防性治療藥品的用法及用量規定，方便臨床醫師依據病人病情調整用藥。

連恆榮指出，這次納入的新藥、放寬給付的藥品雖多，但因部分可取代現有治療，且健保將與廠商協議風險分攤，初估5年內整體財務影響最多新台幣2億元，最快今年2月實施。

患者 癲癇 健保 帕金森氏症

延伸閱讀

健保擴大給付帕金森氏症等多項藥品 每年2萬病人受惠

減少就醫風險 成醫試辦虛擬健保卡計畫

健保公布最新擴大給付 12月起每年逾三萬人受惠

防心血管患者消化性潰瘍 健保12月開放預防投藥

相關新聞

飆漲50倍的奇蹟 藥廠業務變青農 季賺百萬都靠龜背芋

饒紘任怎麼也想不到，一場疫情，竟讓他的事業迎來了難以想像的成功。但他賣的不是什麼神丹妙藥，而是一株株龜背芋—一種原產自墨西哥、葉片上布滿孔洞的大型觀葉植物。

防物價哄抬溯源中上游 牛、豬、雞、火鍋料全查

法務部跨部會「物價聯合稽查小組」日前完成第一階段24家下游業者稽查行動後，向上溯源，今天執行9家第二層、第三層中、上游供...

中山高麥金路匝道口 將改雙線分流

中山高基隆交流道往麥金路的匝道車道較寬，駕駛人主動分流行駛，許多人收到罰單。上月會勘後，高速公路局認為匝道出口銜接麥金路...

澎湖怪病 毛毛蟲剛毛害的

澎湖去年9月爆發怪病，許多人皮膚起疹發癢，當地醫療院所大排長龍，一度引起恐慌；高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏飛往採樣...

從一級市場到拍賣二級市場 藝術家背後的神祕推手

帶著剛買不久的桃紅色指針Swatch錶，林德勝笑容燦爛地表示自己非常喜歡Swatch錶，除了非常適合用在穿搭，它新穎時尚的設計可以讓自己年輕許多，且更具有推薦年輕藝術家作品的說服性。

農曆春節儲備醫療用血！高屏澎東日需1100袋 庫存僅5天

為儲備農曆春節期間醫療用血，台灣血液基金會高雄捐血中心今天在四維中心舉行「捐血一袋，生命之愛」記者會。高屏澎東地區每天約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。