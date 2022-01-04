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防疫要求比中央高 陳其邁宣布高雄多項加嚴措施

中央社 / 高雄4日電
北部防疫旅館近日爆發群聚感染，高雄市長陳其邁今天宣布高雄市多項防疫加嚴措施，包括要求防疫旅館等人員盡速施打第3劑，醫院及診所擴大採檢，自主健康管理者同住家人快篩等措施。記者徐如宜／攝影
北部防疫旅館近日爆發群聚感染，高雄市長陳其邁今天宣布高雄市多項防疫加嚴措施，包括要求防疫旅館等人員盡速施打第3劑，醫院及診所擴大採檢，自主健康管理者同住家人快篩等措施。記者徐如宜／攝影

北部防疫旅館近日爆發群聚感染，高雄市長陳其邁今天宣布高雄市多項防疫加嚴措施，包括要求防疫旅館等人員盡速施打第3劑，醫院及診所擴大採檢，自主健康管理者同住家人快篩等措施。

陳其邁上午在台灣血液基金會高雄捐血中心111年度捐血月記者會前，接受媒體聯訪時說，市府昨天晚上召開專家會議，決議數項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫加嚴措施。

陳其邁說，首先在醫院整備部分，下週專責病房數將再增加237間，另盤點目前負壓隔離病房有111間；23家指定醫院要求一律戶外採檢，同時醫院和診所擴大採檢，以監控社區狀況。

此外，市府也要求機場、港口等人員及防疫旅館第一線工作人員，只要符合施打時間規定，就盡速追加施打第3劑。

陳其邁說，若防疫旅館人員打第2劑未滿14天，中央要求1週採檢1次，但市府要求3天採檢1次，因為Omicron變異株潛伏期較短，7天恐來不及攔阻。

他並表示，防疫旅館相關防疫規定，與旅館相關的清消、洗衣被及維護等人員，也一體適用。如防疫旅館未按照規定施打疫苗，也未按照市府規定採檢，將對旅館依照傳染病防治法開罰，拜託旅館務必配合。

針對進行居家自主健康管理者，陳其邁也宣布，市府也將給予同住家人快篩試劑，要求一併快篩檢測；因為Omicron變異株流感化、社區化將愈來愈明顯，但台灣疫苗覆蓋率還不是很高，仍有社區感染風險，須嚴加防範。

防疫旅館 陳其邁

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