新店地所「楊慧濰工筆畫個展」 洽公感受花鳥水墨之美

為讓民眾在洽公之餘感受藝文氣息，新北市新店地政事務所行動藝廊，近日邀請中華工筆畫學會及台灣藝術學會會員楊慧濰老師舉辦工筆畫個展，歡迎民眾欣賞花鳥水墨之美。

新店地政事務所表示，楊慧濰師承中華工筆畫學會理事長張克齊老師，學習工筆花鳥，作畫結構嚴謹，用筆圓潤自如，色調明麗而不失清雅，一枝一葉、一花一鳥，盡顯生命的美麗與和諧。

新店地政事務所提到，楊慧濰曾為新店地政事務所志工，協助地所為民服務，對新店地所有著深厚情誼。本次展覽是楊慧濰首次個展，特別推出多幅得意作品，為新店地政事務所搬遷後第一個新年獻上恭喜與祝福。

新店地政事務所表示，地所行動藝廊每季都邀請不同藝文工作者或藝術團體，至該所展出各類藝文作品，要讓民眾體驗舒適且富有人文涵養之洽公環境，感受藝文陶冶及視覺享受。「楊慧濰工筆畫個展」展期至3月30日止，歡迎民眾前來欣賞花鳥水墨之美。