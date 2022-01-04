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語音解說免花錢！ 逛陶博館手機就是導覽機

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
民眾只要運用自己的行動裝置，依步驟簡單操作，即能聆聽常設展、陶瓷藝術園區導覽。圖／新北市陶博館提供
民眾只要運用自己的行動裝置，依步驟簡單操作，即能聆聽常設展、陶瓷藝術園區導覽。圖／新北市陶博館提供

過往民眾參觀博物館、美術館等展場，除了花錢買門票，若想更詳細了解展覽作品，通常還需押證件、花費約百元租用語音導覽機，不僅麻煩也有衛生疑慮。新北市陶博館近期推出專屬導覽機器人，民眾參觀陶博館時，利用自己的智慧型手機與臉書粉專「鶯歌陶瓷博物館」透過messenger通訊，輸入關鍵字即可聆聽對應作品解說，相當方便也為民眾省荷包。

隨著智慧型手機、社群媒體普及，知識傳遞及學習進入新層面，過往逛展覽經常使用的語音導覽機，需押證件並花錢租用，加上疫情期間引發衛生疑慮，陶博館因此將語音導覽機功能，透過網路讓每個人的私人手機變身取代語音導覽機。

新北市陶博館在新年度提供常設展及陶瓷藝術園區展品的華語、英語、日語、台語、客語、韓語、越南語、兒童專屬等8種版本語音導覽，讓民眾只要帶著手機，就可以依照自己參觀節奏，在陶博館享受視覺與聽覺雙重的觀展體驗，在眼睛欣賞陶藝創作之美的同時，也聽到專業的藝術知識。另還有線上手語版導覽服務，讓導覽無障礙。

遊客只要運用自己手機或其他行動裝置，下載臉書「messenger」App，就能使用直覺式的操作語音導覽服務。在展場中，掃瞄智慧導覽的QR Code，進入陶博館粉絲專頁messenger，選擇「常設展語音導覽」，再點選語言別，在展場中找到想觀賞作品，輸入該件作品的導覽編號，或掃描作品前的QR Code就可聆聽作品導覽，沈浸視聽雙重藝術饗宴。

陶博館表示，現正展出的「偶然人間」特展加碼推出語音導覽服務，只要循著導覽地圖，尋找對應的作品，將地圖上的作品貼紙完成收集後，即可向展場人員兌換特展專屬筆記本。所有導覽內容在看過展覽、離開博物館後，還能隨時打開聆聽，繼續重溫展覽內容。

民眾在Messenger APP內與陶博館對話，輸入作品關鍵字即可接收作品圖片及語音解說。記者李定宇／翻攝
民眾在Messenger APP內與陶博館對話，輸入作品關鍵字即可接收作品圖片及語音解說。記者李定宇／翻攝

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