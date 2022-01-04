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男子突然呼吸困難胸劇痛 醫籲高瘦者注意原發性氣胸

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安表示，高瘦男子要提高警覺，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫，才能避免嚴重併發症。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安表示，高瘦男子要提高警覺，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫，才能避免嚴重併發症。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名27歲男性身材高瘦，連續多天右胸突然劇烈疼痛，甚至影響呼吸，X光檢查發現左側肺葉大範圍無肺紋，確診為自發性氣胸，考量氣胸範圍大，有壓力性氣胸的風險，經緊急手術後才平安出院。醫師提醒，高瘦男子要提高警覺，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫，才能避免嚴重併發症。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安表示，氣胸成因為肺臟的肺泡破裂，使空氣透過破口進入肋膜腔內，造成肺臟被空氣壓迫，出現部分或完全塌陷。氣胸又可分為自發性氣胸和外傷性氣胸，其中自發性氣胸依據是否有肺部病史又區分為原發性和繼發性，前者的發生率為每十萬人中有9人，85%在40歲以下，多是瘦高男性。

他指出，常見的繼發性自發性氣胸則可能因慢性阻塞性肺病、囊腫性纖維化、肺結核、肺癌，或是一些少見的罕見疾病，例如淋巴血管平滑肌肉增生症、蘭格罕細胞組織球增生症等病情進展，造成肺部組織脆弱而破裂，進而產生繼發性自發性氣胸。

至於外傷性氣胸則與創傷有關，像是因胸部穿刺傷直接傷害肺臟，或是因胸部撞擊間接傷害，造成肺臟破損而導致氣胸。

謝逸安說，氣胸常見的症狀包括胸痛、胸部緊縮感，上述不適會因咳嗽或深呼吸加劇，半數患者會出現呼吸加快、呼吸困難等症狀，嚴重時更會造成壓力性氣胸，當肺臟塌陷範圍太大，會因換氣量不足而缺氧，甚至影響血液回流造成休克，如不緊急處理，恐有致命危險。

他說，若氣胸面積小或症狀不明顯，可僅用氧氣治療，並持續觀察追蹤，當病患氣胸的面積大於15~20%，或已出現呼吸困難時，才會建議胸管或引流管置入引流，以排出肋膜腔內空氣，待肺臟完全擴張，再拔除胸管或引流管。若胸管置入仍無法改善，下一步則要考慮使用肋膜沾黏法，或外科手術治療。

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