給紅包或趁火打劫？消基會批雙北春節計程車費漲五成

長期以來，在春節期間搭計程車，皆有加成收費的慣例。但今年雙北計程車費用春節漲價5成、漲價期從10天拉長達15天，等於天數和金額雙漲5成。消基會今天舉行記者會表示反對，呼籲運將共體時艱，緩漲並減少加成幅度。

日前台北市交通局開會後宣布，自1月23日起至2月6日止，總計15天的期間，在雙北市地區搭乘計程車，每趟將加收加成費由之新台幣20漲至30元。經消基會計算，這次宣布的雙漲局面，加成費漲幅度高達50％，而收取加成費用的期間，自往年的10天，延長為15天，漲價期間，亦多出50％。

消基會董事長黃怡騰指出，過去20年來，春節計程車加成收費金額，一向維持在每趟新台幣20元左右；幾年來的加成收費期間，已經固定為10天。2015年依據台北市政府交通局費率審議委員會決議，春節運價天數機制改為除夕前2日至年假結束期間，如不足10日則以國定年假最後1日(含)往前推算10日。消費者雖屢有異見，但社會共識認為這是一項給計程車駕駛的小小補貼，以慰問他們年假出勤的辛勞。

但根據台北市交通局的決議，等於將原本每趟收費從20元增加為30元，而且過往加成收費時間，也從原本10天變為15天，今年年假其實只有9天，比去年還少1天。消基會秘書長徐則鈺表示，這代表民眾在正常上班期間，還要被加收費用，非常不合理。計程車漲價的天數和金額雙漲五成，黃怡騰形容為「趁火打劫」。

消基會指出，去年12月初，台北市計程車駕駛工會便開始放風聲，向台北市交通局公共運輸處建議應該調整加成金額及加成天數，而依台北市計程車駕駛工會內部作成問卷顯示，有高達8成3司機認為應該應該「加價50元」，其建議漲幅，竟高然達250％。台北市交通為此於12月24日召開「台北市計程車諮詢及審議委員會」會議討論，作成「111年春節調整為加成15天（自1月23日起漲至2月6日止）及每趟加收30元」之結論。

消基會財務長陳智義指出，雙北計程車漲五成與加漲價天數，已有違民眾給計程車司機紅包錢的美意，這項作法未來恐怕會延續，更可能引起其他縣市跟進。

消基會重申，目前的「漲價」趨勢應先釐清是否為正常市場機制，還是業者藉機哄抬？又或者是填補疫情的損失呢？計程車漲價是否超過合理幅度？同時期雙北市計程車公（工）會聯合決定漲價，有無寡占聯合行為？此種種均需要政府相關單位介入調查，也需要計程車業清楚、合理的說明。在欠缺合理、公平性的對話與思考前，消基會呼籲春節期間計程車加成制度緩漲並減少加成幅度。