模擬作戰訓練！欣欣水泥森活園規畫國防教育場域

坐落嘉義縣阿里山入口、阿里山公路上，荒廢逾20年的退輔會欣欣水泥公司嘉義工廠，轉型以水泥為主題的觀光工廠「欣欣水泥森活園」，去年7月31日開幕；退輔會為充分利用廣大園區，規畫新增全民國防教育場域，上月舉辦國防教育親子體驗試水溫受歡迎，網路報名秒殺，逾百名親子拿電動步槍射擊、模擬作戰訓練，玩得盡興。

欣欣水泥森活園區範圍廣大，適合作生存遊戲與國防教育場域，未來將與民間公司合作在園區做戶外探索設施，規畫成為全國防教育場域，開放民眾、學生、親子來這邊體驗。

退輔會為園區轉型活化，拜會嘉縣府綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪，對規畫成全民國防教育場域有共識，郭凱迪上月參加與嘉義後備指揮部等相關單位合辦的射擊探索體驗營，讓大家認識搶先體驗轉型的廠區。

郭凱迪說，模擬槍不用漆彈、ＢＢ彈，打電子靶，最受喜愛項目是射擊比賽，他射完25個靶，花了31.40秒，還有迫擊炮模擬、障礙穿越、戰傷救護、裝備試穿、有獎徵答，讓逾百名大小朋友都玩到欲罷不能，退輔會積極規畫採購國防教育場域相關設備。