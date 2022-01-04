明天鋒面到！ 周四起東北季風影響 本周降雨情形曝光

今天隨著東北季風減弱，全台各地溫度回升，氣象局表示，今天隨著東北季風減弱，降雨區域僅剩宜蘭、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區、花蓮、台東則是零星降雨，桃園以南則是多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地都是涼的，中南部日夜溫差大，北台灣高溫會回升到20至23度，花蓮、台東則有24至25度，中南部則是25至27度。

氣象局表示，明天會有一道鋒面通過，不過該道鋒面移動速度很快，周四清晨就會通過，受到鋒面影響，明天下半天起，也就是中午以後，水氣增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，會一路影響到周四清晨。

氣象局表示，周四白天開始，一直持續到10日，甚至是到下周二，都是東北季風影響的時間，這波東北季風影響時間很長，幾乎快要到一個禮拜。受到東北季風影響，北台灣整天都是比較涼的天氣，全台各地溫度僅15至17度，中部以北局部地區甚至只有13至14度低溫。

水氣方面，氣象局提醒，本周三、四、五，是水氣較多的時候，尤其是周四、周五，除了東北季風外，還以南方雲氣北移的水氣，北部、東半部有局部雨，中南部也有零星降雨。

氣象局表示，周六直到下周一，水氣減少，迎風面的東半部有局部陣雨，中南部山區則有零星降雨，桃園以南則是多雲到晴的天氣。

氣象局也提到，目前數據看起來，10日、11日有一波強烈冷空氣，不過強度還不確定，會再持續觀察。