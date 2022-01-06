黑橋牌板橋門市古典美學新面貌 提供更好的購物體驗 辦年貨一次購足

坐落在人文薈萃、集結人文與現代繁華的板橋南門街，黑橋牌板橋門市沿襲古典美學線條，運用歐式線板、手工磁磚及古典吊燈，將之融合在當代空間明亮簡潔的氛圍中，是結合東西方文化及承先啟後的意象，如同黑橋牌公司保持傳統並積極創新，提供給消費者舒適的購物體驗。

坐落在人文薈萃、集結人文與現代繁華的板橋南門街的黑橋牌門市。 圖／黑橋牌 提供

黑橋牌板橋門市，是黑橋牌第3間古典美學風格店，走進門市明亮的空間，除了可以採購黑橋牌最熟知的肉製品香腸、肉酥、肉乾以外，年節熱銷的廣式肝臘場，臘肉，更是不能錯過的年味商品。除此之外，黑橋牌板橋門市更嚴選了多品類各地區的南北貨系列商品，海補烏魚子、日本花菇、台灣新社冬菇，北海道干貝及進口鮑魚等，不只嚴選年貨品質，更是通過檢驗合格的年貨，讓消費者可以食用安心，辦年貨一次購足，不用跑遠去採購，就近購買安全安心的年貨，板橋門市也提供送禮多樣禮盒的選擇。

不用跑遠去採購，就近購買安全安心的年貨，板橋門市也提供多樣禮盒的選擇。 圖／黑橋牌 提供

過年圍爐年菜，也是一應俱全，料豐味美用料十足的烏參干貝佛跳牆，台南經典古早味五柳枝黃金鯧，酒家宴客菜魷魚螺肉蒜，養生黑金的老菜脯燉煮的老菜脯鮮蛤雞湯，三杯豬腳，使用黑橋牌臘腸製作的臘味櫻花蝦米糕，每一道都用台南人的料理精神，做出一道道美味的年菜。一整桌年菜，全部在黑橋牌板橋門市買得到。

一整桌年菜，全部在黑橋牌板橋門市買得到。 圖／黑橋牌 提供

因臨近慈惠宮及市場商圈的板橋門市，也提供全系列家庭主婦及上班族日常方便食用的黑豬肉水餃、香腸水晶餃及珍珠丸子，最高人氣的香腸肉包，在板橋門市也都可以輕鬆選購。這些日常點心，簡單覆熱快速上桌，比外送還快，是忙碌上班族的首選。

過年最常吃的肉乾零嘴，超人氣條子肉乾、牛肉乾、傳家經典肉角、肉絲等限定包裝產品，年節期間3件以上88折的優惠，促銷期間2021/12/27-2022/02/20止。大宗送禮需求，更多限定禮盒優惠折扣，詳細活動可洽黑橋牌板橋門市。

黑橋牌門市內部，運用歐式線板、手工磁磚及古典吊燈，是結合東西方文化及承先啟後的意象，如同黑橋牌公司保持傳統並積極創新，提供給消費者舒適的購物體驗。 圖／黑橋牌 提供

門市地址：新北市板橋區南門街23號 電話:02-26268458黑橋牌官網：https://reurl.cc/124eO8