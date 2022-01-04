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春節前飼料供應吃緊 農委會提出這些措施應急

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，又農曆春節前飼料需求量增加，致國內玉米現貨價格上漲。圖為飼料玉米。本報資料照片
受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，又農曆春節前飼料需求量增加，致國內玉米現貨價格上漲。圖為飼料玉米。本報資料照片

受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，又農曆春節前飼料需求量增加，致國內玉米現貨價格上漲，農委會協調台糖、以及兩飼料廠，共同釋出5000公噸飼料玉米，供畜牧業者應急，推估春節過後，飼料吃緊狀況能趨緩。

農委會表示，因應飼料價格上揚已啟動多項因應措施，呼籲自行配製飼料使用的農民(自配戶)，應參與共同採購，以平攤飼料原料的購置成本。

農委會牧場管理科科長葉昇炎表示，若以豬飼料計算，六成左右是自配戶，戶數約1100戶；春節前正好豬大正肥，趕著要在春節前都賣完，正好豬隻採食量正大，加上天氣冷，因此一時間飼料供應吃緊；但春節後，豬都出完了，僅剩下採食量相對較少的小豬，飼料吃緊問題即可迎刃而解。

葉昇炎說，這兩年全球受到新冠肺炎疫情影響，運費高漲、船運不順，貨櫃塞港，看起來目前狀況仍持續中，因此鼓勵養豬業者要分散風險，參與飼料合船共同採購，不少養豬業者之前因為運費高漲因此不願意參加合船採購，沒想到自行進口又遇到貨櫃塞港嚴重，僅剩下飼料少量現貨可買，導致量少價揚。

他表示，為了因應國際局勢，飼料的採購都已經買到今年5月了；過內1.2萬公頃飼料玉米，也僅能生產約7.2萬公噸的量，杯水車薪，一周就吃完。

農委會表示，110年飼料玉米進口量與近5年平均每年405萬公噸相近，且國內畜禽動物飼養數量變動不大，玉米使用量相對並未增加；為穩定國內飼料供應，除再規劃標售搗碎2萬公噸糙米，協調台糖及飼料業者，分批釋出其庫存玉米5000公噸應急。

農委會說，為兼顧飼料品質及進口程序順暢，自110年12月10日起至今年2月底止，簡化自印度輸入玉米的查驗程序。至於原提供共同採購5000萬元免息融資的措施，仍將持續辦理，農民可善加利用。

農委會 春節 農民

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