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減少就醫風險 成醫試辦虛擬健保卡計畫

中央社 / 台南4日電
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，成大醫院和中央健康保險署南區業務組合辦「虛擬健保卡試辦計畫」，只要下載健保行動快易通App，就能透過QR Code排號、看診及領藥。本報資料照片
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，成大醫院和中央健康保險署南區業務組合辦「虛擬健保卡試辦計畫」，只要下載健保行動快易通App，就能透過QR Code排號、看診及領藥。本報資料照片

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，成大醫院和中央健康保險署南區業務組合辦「虛擬健保卡試辦計畫」，只要下載健保行動快易通App，就能透過QR Code排號、看診及領藥。

成大醫院今天發布新聞稿指出，受到COVID-19疫情影響，健保署推動的虛擬健保卡系統，提供「零接觸就醫」模式的「遠距醫療」、「居家醫療」、「視訊診療」等3種場域的線上醫療服務，可大幅減少民眾就醫風險。

成大醫院和健保署南區業務組共同辦理「虛擬健保卡試辦計畫」，去年12月15日起，成大醫院由皮膚部率先啟用虛擬健保卡看診作業，民眾下載「全民健保行動快易通App」取得虛擬健保卡QR Code，就醫時只要出示手機掃描，醫師就可進入健保醫療資訊雲端查詢系統，掌握民眾就醫情形及完成醫療評估與治療，且避免重複用藥或檢查。

皮膚部醫師何英右表示，民眾使用「虛擬健保卡」，可有效降低因實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等因素而對就醫程序造成影響。

實際使用的高姓女子也說，手機取得虛擬健保卡QR Code，看診時只要出示手機畫面就行，就醫流程相當便利又快速。

目前，健保署南區業務組已安排人員駐點協助民眾下載健保行動快易通App，快速取得虛擬健保卡QRCode。成大醫院在視訊門診、居家醫療及一般門診，已有實際使用虛擬健保卡的個案。

另外，年長者或沒有手機的民眾、幼童，則可先將健保卡註冊後綁定家人的手機（健保卡註冊網址https://tinyurl.com/4n8k68k8），再申請虛擬健保卡。若是多人照顧長者，也可透過授權使用機制授權給其他家屬或陪病者，就醫時再出示虛擬健保卡。

健保卡 成大醫院 快易通

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