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桃機3清潔工確診搭同交通車 傳1防疫計程車司機也中標

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國軍化學兵群機場消毒 桃機公司：展開深度清消

中央社 / 桃園機場4日電
今天國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒。圖／桃機提供
今天國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒。圖／桃機提供

中央流行疫情指揮中心昨晚公布，一名在桃機擔任清潔人員的本國籍40多歲女性確診，國軍三三化學兵群今天前往桃機停車場進行消毒。桃機公司表示，將針對航廈進行全面清消。

陸軍三三化學兵群上校指揮官龔龍峰接受媒體聯訪表示，化學兵派遣32員兵力，2台重型消毒車，2台悍馬車搭載輕型消毒器、3具氣霧式消毒器、一台中型戰術輪車，主要消毒範圍是桃園機場第二航廈P3停車場平面，以及計程車駕駛休息室還有廁所、電梯部分，估計從9時開始到10時結束。

龔龍峰說，針對P3停車場，今天使用的消毒藥劑是漂白水，並依據衛生署福利部所公告調製為1000ppm濃度，在消毒後靜置20至30分鐘即完成作業。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，昨天下午接獲通報，一名外包清潔公司員工確診，桃機公司第一時間就要求對該同仁所服務接觸區域進行深度清消，今天早上，再由陸軍三三化學兵群支援，針對該同仁工作場域再次進行深度清消。

但昭璧說，這名同仁雖然工作範圍不在航廈內，但交接班簽到時還是會進入第二航廈，所以桃機公司今天會針對第二及第一航廈進行全面清消。昨晚已針對全部552名防疫車隊計程車司機通知採檢，已完成313人位，剩下的從今天上午10時會接續進行，防疫車隊駕駛未完成篩檢之前，暫時停止出車任務。

但昭璧指出，該名清潔人員負責區域是供防疫車隊停車用，旅客或是一般民眾不會進入。

根據知情人士表示，改名清潔人員主要負責P3停車場， 負責晚間11時到隔天上午7時的大夜班，去年12月28日進行每週例行快篩採檢時仍是陰性，30及31日休假，1月1日開始上班，3日上午下班時覺得身體不適前往醫院檢查才發現確診。

指揮中心昨晚臨時發布新聞稿表示，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（尚未取號），該名個案近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。2日出現症狀，3日進行快篩結果為陽性，採檢後確診，6名家人已於昨晚完成採檢，均為陰性。

桃機 桃園機場 停車場

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