為何要叫「衝鋒衣」？內行揭1優勢大勝風衣　數據解密爆紅原因

image source：臉書／田馥甄 Hebe

文／翁筠茜

每到冬天總會看到街上許多人穿著大衣，近幾年更十分流行「衝鋒衣」，不只機車族騎車必備，還有很多大咖明星代言，增加商品魅力。近日就有網友好奇，衝鋒衣到底是什麼？為什麼會叫衝鋒衣？釣出不少內行網友解答。

為什麼會叫衝鋒衣？

該名網友指出，衝鋒衣的英文就是“jackets”，讓他疑惑詢問「這不就是夾克嗎？為何現在都變叫衝鋒衣？」同時也舉例衝鋒衣、風衣、夾克明明看起來都很像，到底是差在哪裡？

網友紛紛留言討論，「就防風衣啊」、「衝鋒衣就是爬山攻頂穿的防風外套」、「問十人有九人不知道是中國用語，是看廣告好像很厲害才買的」，也有人指出衝鋒衣的優勢「衝鋒衣有防風防水還是有差，但就生活防水」、「風衣是風衣，防風防水才是衝鋒衣」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「衝鋒衣」近三年網路聲量，可看到衝鋒衣在2021年開始網路聲量暴增，且聲量集中在冬天，正是適合穿衝鋒衣的季節，衣服品牌「OneBoy」2021年1月7日、1月21日都在臉書宣傳衝鋒衣並舉辦抽獎活動，兩天的聲量加起來超過4萬筆，可見其魅力。

▲衝鋒衣在2021年開始網路聲量暴增。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2019/01/03~2022/01/02）

其實衝鋒衣是從中國傳來的用語，指的就是防水防風的外套，最早用「衝鋒」一詞是與登山客有關，攀登高山經常需要一件保暖、防寒、防水又輕便的衣服，衝鋒衣便滿足了這樣的需求，但現在衝鋒衣款式越做越多，不少人也會拿來平時穿著，不一定要登山時才能使用。

衝鋒衣為何爆紅？



再從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「衝鋒衣」的關鍵領袖，可看到第一名為主打衝鋒衣的衣服品牌「OneBoy」，許多名人如周曉涵、戴資穎、玖壹壹、周湯豪都曾在社群網站上為OneBoy衝鋒衣宣傳，帶起衝鋒衣的討論度與知名度。

▲許多名人都曾在社群網站上為OneBoy衝鋒衣宣傳，帶起衝鋒衣的討論度與知名度。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／關鍵領袖（分析區間：2019/01/03~2022/01/02）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年01月03日至2022年01月02日。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！







