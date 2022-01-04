快訊

疑首例防疫計程車染疫 二度載確診者、感染匡列曝光

桃機人員、計程車司機染疫 桃園取消口罩放寬措施

為何要叫「衝鋒衣」？內行揭1優勢大勝風衣 數據解密爆紅原因

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：臉書／田馥甄 Hebe

文／翁筠茜

每到冬天總會看到街上許多人穿著大衣，近幾年更十分流行「衝鋒衣」，不只機車族騎車必備，還有很多大咖明星代言，增加商品魅力。近日就有網友好奇，衝鋒衣到底是什麼？為什麼會叫衝鋒衣？釣出不少內行網友解答。

為什麼會叫衝鋒衣？

該名網友指出，衝鋒衣的英文就是“jackets”，讓他疑惑詢問「這不就是夾克嗎？為何現在都變叫衝鋒衣？」同時也舉例衝鋒衣、風衣、夾克明明看起來都很像，到底是差在哪裡？

網友紛紛留言討論，「就防風衣啊」、「衝鋒衣就是爬山攻頂穿的防風外套」、「問十人有九人不知道是中國用語，是看廣告好像很厲害才買的」，也有人指出衝鋒衣的優勢「衝鋒衣有防風防水還是有差，但就生活防水」、「風衣是風衣，防風防水才是衝鋒衣」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「衝鋒衣」近三年網路聲量，可看到衝鋒衣在2021年開始網路聲量暴增，且聲量集中在冬天，正是適合穿衝鋒衣的季節，衣服品牌「OneBoy」2021年1月7日、1月21日都在臉書宣傳衝鋒衣並舉辦抽獎活動，兩天的聲量加起來超過4萬筆，可見其魅力。

為何要叫「衝鋒衣」？內行揭1優勢大勝風衣　數據解密爆紅原因

▲衝鋒衣在2021年開始網路聲量暴增。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2019/01/03~2022/01/02）

其實衝鋒衣是從中國傳來的用語，指的就是防水防風的外套，最早用「衝鋒」一詞是與登山客有關，攀登高山經常需要一件保暖、防寒、防水又輕便的衣服，衝鋒衣便滿足了這樣的需求，但現在衝鋒衣款式越做越多，不少人也會拿來平時穿著，不一定要登山時才能使用。

衝鋒衣為何爆紅？

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「衝鋒衣」的關鍵領袖，可看到第一名為主打衝鋒衣的衣服品牌「OneBoy」，許多名人如周曉涵、戴資穎、玖壹壹、周湯豪都曾在社群網站上為OneBoy衝鋒衣宣傳，帶起衝鋒衣的討論度與知名度。

為何要叫「衝鋒衣」？內行揭1優勢大勝風衣　數據解密爆紅原因

▲許多名人都曾在社群網站上為OneBoy衝鋒衣宣傳，帶起衝鋒衣的討論度與知名度。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／關鍵領袖（分析區間：2019/01/03~2022/01/02）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年01月03日至2022年01月02日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『衝鋒衣』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

衛衣不是衛生衣、衝鋒衣不能擋子彈！這些中國網拍用語超容易搞錯

看到「視頻」、「走心」就現身！梗圖「支語警察」原來源自這裡

鄉民挑戰「中國用語辨別考」　考到崩潰：原來我是中國人

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



品牌

延伸閱讀

神回顧／奧運選手稱霸2021年！20大年度爆紅人物　蕾神年底追擊闖前三

理科太太搶先穿！Palladium聯名限量防水軍靴 再也不怕壞天氣了

太狂啦！長榮海運年終豪灑40個月 陽明、萬海發多少成關注話題

「暫時別幫我安排工作」若林智堅出戰桃、北市 哪較有勝算？

相關新聞

給紅包或趁火打劫？ 消基會批雙北春節計程車費漲五成

長期以來，在春節期間搭計程車，皆有加成收費的慣例。但今年雙北計程車費用春節漲價5成、漲價期從10天拉長達15天，等於天數...

刮刮樂2,000萬超級紅包來了！史上最多獎 還有九輛BMW

台灣彩券公司今（4）日舉辦「2022刮刮樂新品首發記者會」，發表新春限定刮刮樂「 2,000萬超級紅包」，頭獎、二獎、三...

飆漲50倍的奇蹟 藥廠業務變青農 季賺百萬都靠龜背芋

饒紘任怎麼也想不到，一場疫情，竟讓他的事業迎來了難以想像的成功。但他賣的不是什麼神丹妙藥，而是一株株龜背芋—一種原產自墨西哥、葉片上布滿孔洞的大型觀葉植物。

防物價哄抬溯源中上游 牛、豬、雞、火鍋料全查

法務部跨部會「物價聯合稽查小組」日前完成第一階段24家下游業者稽查行動後，向上溯源，今天執行9家第二層、第三層中、上游供...

中山高麥金路匝道口 將改雙線分流

中山高基隆交流道往麥金路的匝道車道較寬，駕駛人主動分流行駛，許多人收到罰單。上月會勘後，高速公路局認為匝道出口銜接麥金路...

澎湖怪病 毛毛蟲剛毛害的

澎湖去年9月爆發怪病，許多人皮膚起疹發癢，當地醫療院所大排長龍，一度引起恐慌；高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏飛往採樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。