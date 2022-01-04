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紅色警示！高雄空品欠佳 環保局前20大事業降載
許多高雄市民今天上午出門都感受到空氣品質欠佳，高雄市環保局預估今天戶外空氣品質AQI為「橘色提醒至紅色警示」等級，指標汙染物為PM2.5，環保局表示，昨晚得到預報後，已啟動應變措施，通知前20大事業降載，興達電廠停2部機組、大林電廠停1部機組為空汙減壓。
環保局「空品照你知」觀測提醒，今天上午7點，高雄市戶外空氣品質為「橘色提醒至紅色警示」等級，指標汙染物為PM2.5，延續昨天情況，微弱偏北風導引部分華南沿岸境外汙染物，累積在台灣海峽、西半部，多數地區空品稍轉差，到了今天，偏北風轉為偏東風，東風繞過台灣北側山脈時，在西半部形成偏北風，風速相當微弱。
環保局表示，今天風速弱，大氣水平擴散條件差，弱北風也導引西部汙染物往南累積。混合層高度低，大氣垂直擴散條件差，地表有明顯逆溫生成，研判混合層高度可能小於400公尺。另有局部霧，使汙染物有局部高濃度累積現象，1000公尺以下無顯風場，中午後汙染物擴散效率受到抑制，中午前要注意空氣品質顯著轉差，全天要避免戶外劇烈運動。
高雄市環保局空噪科長朱進宏說，今天風速弱，大氣水平擴散條件差，弱北風也導引西部汙染物往南累積，且大氣垂直擴散條件差，也有局部霧，使汙染物有局部高濃度累積現象。環保局昨天得到預報後，立即啟動應變措施，通知前20大事業降載，興達電廠停2部機組、大林電廠停1部機組。今天上午空氣品質指標AQI為橘色提醒到紅色警示，預計中午後有稍改善趨勢，落在橘色到黃色提醒，建議民眾全天注意自身健康防護。
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