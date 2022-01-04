今明兩天回暖西晴東雨 周四再一波東北季風報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因「強輻射冷卻」，新竹以南至台南，平地最低氣溫仍在10至12度。截至4時47分，前三低溫依序為苗栗(頭屋鄉)10.1度，新竹(峨眉鄉)10.2度，南投(中寮鄉)、雲林(斗南鎮)11.0度。

至於其他各地區平地最低氣溫：北部(新北淡水區)14.9度，南部(台南後壁區)12.5度，東部(花蓮壽豐鄉)12.6度。台北市(南港區) 16.3度。今晨北海岸、東半部已有局部零星降雨，東北角較明顯。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今東北季風減弱，桃園以南晴朗，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨。白天北台舒適、中南部舒適微熱，各地早晚仍略偏冷。各地區氣溫部分，北部15至23度，中部11至27度，南部12至29度，東部13至26度。

吳德榮表示，明東北季風續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，早晚涼；西半部晴下午起轉多雲、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，周四、五(6、7日)東北季風增強，北部、東半部有局部雨；中層雲系從南海移入，中南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉涼，中南部亦因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷。周六、下周日(8、9日)中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一(10日)東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮說，各國模式〔歐洲(ECMWF)、美國(GFS)、加拿大(CMC)〕皆模擬，第8至10天(11至13日)期間，有「強冷空氣」南下，11日晚、12日晨降至最低；但會降至幾度？各國模式持續調整中，並不確定！此為科技的極限，無需過早去「押寶」，應繼續觀察。