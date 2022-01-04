李登輝「戒急用忍」跟康熙學的！故宮等三大館首度聯展

前總統李登輝針對大陸政策的名言「戒急用忍」，其實是跟康熙學來的。台北大稻埕名店「江山樓」使用的火鍋，跟紫禁城使用的金鍋有什麼不同？「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」昨舉行開幕典禮，共展出482件展品。此展為故宮、台博館與台史博等三大國家級博物館首度攜手策展，展品充滿傳奇與故事性，帶觀眾一覽精彩的台灣史。

故宮以皇家收藏著稱、台博以原民文物收藏見長、台史博則主打台灣常民文物。本展透過三館研究人員的腦力激盪，先選出十項主題，再從三館館藏選出反映該主題的藏品展出，等於讓三館同台競技。十大主題包括錢幣、文字、煙具、餐具、他者、祖先、美麗、多產、情慾、型男與勇士等，

「三館擁有不同的過去，必須進行新時代的對話。」故宮院長吳密察表示，三館各有所長，應適度打破區隔、讓文物並列進行更深度的對話。台史博館長張隆志則指出，三館合展可提供觀眾不同的觀展經驗、共同思索這座島嶼的歷史，「一起邁向未來」。台博館館長洪世佑表示，本次特別從館藏7000多件的台灣原住民文物收藏中精選出193件藏品，都是相當珍貴罕見的物件，未來還有不同族群主題展覽會陸續推出。

1996年李登輝以「戒急用忍」形容台灣對中國大陸的投資政策，讓這四個字名噪一時。「戒急用忍」其實是是康熙帝賜给皇子胤禛（即雍正帝）的座右銘，雍正把這四字做成木雕嵌琺瑯片的掛屏，由乾隆接手收藏，如今成為故宮藏品，此次在「祖先遺物」的主題中展出。

此展展出的乾隆收藏遺物，還包括孝賢皇后為他縫製的火鐮荷包。孝賢皇后即為清宮劇「延禧攻略」、「如懿傳」中的富察皇后，從乾隆慎重收藏富察遺物，便知她在乾隆皇心中的地位。

在「盛宴的餐桌」此一主題中，台史博擺出百年前大稻埕名店「江山樓」的火鍋與菜單，讓民眾一窺當時的高檔台菜。故宮也端出比「滿漢全席」還澎湃的清宮「餑餑宴」，一餐下來每人的餐具多達數十個，並現場展出福壽雙喜龍鳳金鍋。台博館則送上清代台灣平埔族原住民巴宰族盛鹿肉使用的木盤，以及排灣族使用的木匙。