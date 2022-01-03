被遺忘在2021 台鐵太魯閣號受難者家屬協尋院長蘇貞昌

台鐵太魯閣號受難家屬團體「太魯閣的眼淚」晚間發文表示，當外界才剛跨完年，迎接2022的時候，他們是一群永遠被遺忘在2021的人，他們希望希望協尋行政院長蘇貞昌，不要把受難家屬遺忘在2021年。

太魯閣受難家屬臉書社團「太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次」晚間發文，它們是一群永遠被留在2021，到不了2022的傷心人。當101煙火絢爛綻放，眾人用歡呼聲送走了2021，迎來嶄新的2022。但受難者卻怎麼也跨不過2021，永遠被留在2021年4月2日那天，不論經過多久，這串數字像桎梏緊緊捆住家屬。

受難家屬表示，失去兒女、失去父母、失去至親的慟，在這狂歡的跨年夜凌晨，痛得特別清晰。在漫漫長夜裡，悲傷潰堤，萬般思念搭上那班408車次太魯閣號而離去的親人們。

還記得那天，我們從各地趕到花蓮，一邊焦急奔走聯繫，一邊等待搜救人員的消息，在醫院與殯儀館的十字路口，我們等到了一個又一個壞消息，迎來的只有形象已模糊破碎的親人們，家屬聲嘶力竭地呼喊，但再也再也再也喚不回。

家屬表示，記得那天，「大家」都來了。首長們來了、民意代表們來了、部長來了、院長來了、總統也來了；官員握住手，給他們擁抱，承諾會積極協助，並且一定會痛定思痛督促落實台鐵改革；只是，這幾個月過去了，大家漸漸淡忘了我們，也淡忘了台鐵。

家屬說，台鐵這段時間內，仍大小事故頻傳，「施工的鋼軌倒下砸到列車頭、砸破車廂玻璃」、「施工圍籬鐵板鬆脫入侵車輛界線，導致車廂分離」、「地下化工程的施工貨車煞車失靈，倒退侵入鐵道路線」、「動力系統失靈，車輛倒退嚕」、「列車冒煙、出現燒焦味」、「鋼軌斷裂」等等，部長多次表達震怒，但仍沒有改善，顯示出台鐵改革並沒有真正啟動。

家屬說，知道這個艱困的台鐵改革任務，一定要由行政院最高層級主導推動，嘗試過許多方法試圖聯繫上蘇院長，甚至在2021年12月23日，透過行政院發言人羅秉成遞交這封信，是家屬聯名寫給蘇院長的，表達想見蘇院長，為的是我們希望不要再有下個悲劇發生；但蘇院長只說公務繁忙，卻透過新聞媒體，看著院長活躍出席許多活動，包含頒獎典禮、動土典禮，甚至去年12月26日的台鐵EMU3000列車首航。