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物價稽查小組再行動 鎖定火鍋料等中上游供應商

中央社 / 台北3日電
火鍋示意圖。圖／Ingimage
火鍋示意圖。圖／Ingimage

法務部表示，跨部會物價聯合稽查小組今天展開全國同步稽查行動，鎖定豬肉、牛肉、雞肉、綜合火鍋料等9家中上游供應商，將研析業者有無恣意哄抬價格等情事，以遏止不法。

法務部今天發布新聞稿表示，物價聯合稽查小組日前完成第1階段24家下游業者稽查行動後，擇定影響餐飲業成本較大且漲幅較高的品項，向上溯源，於今天執行9家第2層及第3層中上游供應商的現場稽查，防範哄抬、囤積等行為，平穩民生物價。

新聞稿指出，本次稽查業者包括豬肉、牛肉、雞肉、綜合火鍋料等上游供應商，地點分布在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣等6個縣市。

法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等部會單位組成跨部會聯合稽查小組，共同執行本次北中南聯合稽查行動。

稽查小組今天上午10時全國同步展開稽查行動，請業者就稽查項目具體說明進銷貨價格、數量與漲價品項的原因、漲幅及提供佐證資料以研析比對，並要求業者配合進行現場稽查。

法務部說，稽查行動於下午5時全部結束，9家業者均配合現場稽查及提供相關佐證資料，後續稽查小組將審慎研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，以遏止不法。

新聞稿最後提到，穩定民生物價，是政府堅持貫徹的政策，對於物價稽查也非常重視，將持續溯源，以維護配合政府穩定物價政策的守法業者權益，並確保民生物價穩定。

法務部 火鍋

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