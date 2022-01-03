市場缺蛋批發價三個月漲近五成 農委會：年前可望回穩

新年開工，雞蛋漲價有感，蛋價從去年10月到現在，三個月來，已經從每台斤平均批發價23.5元漲到34.5元，漲幅達46.8%，消費者市場買散裝箱蛋非常有感。農委會說，主要是受寒流來襲，以及疫情解封外食需求增加影響，造成雞蛋供應緊張，但雞蛋產量會增多，價格春節前可望回穩。

根據中央畜產會資料顯示，去年10月，國內雞蛋每台斤平均批發價23.5元、11月26.5元、12月32元、如今已經來到每台斤34.5元。市場散裝蛋零售價格每台斤約48元上下，超市噴印品牌盒裝蛋，從50至120元動福蛋都有，這波雞蛋上漲，零售蛋價漲價較為明顯。

農委會畜牧處副處長江文全說，氣候日夜溫差大，母雞產蛋率下降，加上疫情趨緩與解封，外食以及餐飲業需求增加，因此造成雞蛋供給緊張。目前透過休產母雞投入生產、供應通路橫向調度，以及輔導雞農做好保暖與生物安全等方法，讓後續雞蛋供應平穩。

江文全日前受訪時說，近期產蛋率下降6%至8%；本來應該產12萬1000箱(每箱約200顆)，現在大概是11萬5000箱至11萬6000箱。

業界則分析，年底原本飼養數量就會減少，加上近期禽流感肆虐，以及飼料成本上揚三到四成，生產端直接反映成本，今年一月新制雞蛋要噴字或雷射，購買設備攤提成本，雞蛋價格必然上揚。