日本火山浮石 淡水洲子灣岸際綿延1萬平方公尺

海委會監測日本火山浮石動態，今天在新北淡水洲子灣岸際新發現約1萬平方公尺；另國海院預估，澎湖周遭及台灣西南部以北海域及岸際，未來數日會持續受浮石影響。

日本小笠原群島海底火山去年8月噴發，海洋委員會持續監控火山浮石漂流動態、發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，2日上午11時至今天上午11時止，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到新北淡水洲子灣岸際（約1萬平方公尺）、挖子尾泊區（約6000平方公尺）、澎湖通梁西港岸際（約200平方公尺）、虎井漁港內（約20平方公尺），提醒往來船隻注意。

預估浮石移動情形，海委會表示，新增綠島西南方距岸1.3浬海面及台東大竹溪出海口距岸0.8浬海面分別發現面積約為4800平方公尺及50平方公尺的浮石，預估將受潮流影響、沿著台灣東部逐漸移至台灣東北方海域。

此外，原位於花蓮七腳川溪外海及台東蘭嶼東南方海域所發現的海面漂流浮石，根據國家海洋研究院推估，海面浮石持續隨著黑潮流向台灣東北部海域。

近日澎湖群島及台灣中部岸際陸續發現浮石上岸，根據國海院模擬，澎湖周遭及台灣西南部以北海域及岸際，未來數日持續受到浮石影響。海委會也表示，近期台灣沿近岸可能受影響之海域，以花蓮、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及澎湖北側與屏東東南部等地為主。

近期有媒體評論「主管機關對浮石反應慢」。海委會表示，10月就由國海院啟動浮石漂流數值模擬，監測、掌握浮石漂流與影響；浮石開始影響台灣後，也建立訊息專區，每日發布監測與模擬預估情形，相關單位也持續進行港口防制及打撈作業。