空汙費收費辦法草案 每季排放量低於10公斤擬免申報

環保署今天預告修正「空氣汙染防制費收費辦法」草案，增訂最低門檻，每季排放量低於10公斤將可免申報，估計約2千多家列管公私場所適用，環保單位一年可減少7萬件申報審查案，節省3千萬元行政成本。

環保署表示，考量未達繳費標準的空汙費申報案件過多，徒增公私場所與主管機關行政成本，為提升審查效率，草案增訂公私場所免申報空氣汙染物防制費規定。

此次預告修正「空氣汙染防制費收費辦法」草案，主要增訂申報排放量的最低門檻，將氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物與粒狀物排放量的應申報門檻，規定為超過每季10公斤。經統計低於該門檻的排放量占比，僅占各汙染物排放量不到0.3%，但申報件數卻占各汙染物申報件數的3至6成。

環保署說，此類審查成本不符行政效益，也增加工廠作業困擾，因此訂定管理門檻。但為防弊，環保主管機關可針對未達門檻者進行查核作業。

另外，為強化煙囪自動連續監測申報空汙費的管理，草案增訂煙囪連續自動監測連線資料查核規範事項，不符合規範時，環保機關可透過檢測結果或排放係數進行排放量計算，擇定最大值核定應繳空汙費，防止公私場所藉由造假連續監測資料，短報短繳空汙費。

草案也增訂空汙費追繳期限，公私場所經環保機關通知提報查核資料時間的前一季起，若有發現不符合規定者，得重新追溯核算5年內的應繳空汙費。